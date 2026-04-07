Slušaj vest

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju osam sati, saopšteno je danas iz Auto-moto saveza Srbija (AMSS).

Na prelazu Šid ka Hrvatskoj kamioni čekaju šest sati, dok je zadržavanje na granici Horgoš sa Mađarskom pet sati.

Kamioni na granici Kelebija sa Mađarskom i prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju četiri sata, zadržavanje na prelazu Bezdan sa Hrvatskom je tri sata.

Na graničnom prelazu Bačka Palanka na ulazu u Hrvatsku kamioni čekaju sat vremena, a na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

