Nakon što je prošlog meseca humanitarni koncert "Svi za jednu mamu" inicirala Jelena Stokić iz Novog Miloševa, učenica Ekonomsko-trgovinske škole, čija majka Jasna treba da ode u Minsk na transplataciju bubrega, u pomoć su priskočili i kikindski gimnazijalci. Izveli su humanitarni mjuzikl "Nekad i sad - gimnazijalci za jednu mamu".

Na kraju mjuzikla Jasnu se našla na sceni Narodnog pozorišta. Jedna gimnazijalka joj je prišla i izvela na binu. Publika je taj trenutak ispratila ovacijama.

- Zaista su me dirnuli u srce. Mnoga deca su se uključila u prikupljanje sredstava za moj odlazak na transplantaciju bubrega. Od srca su davali i obični mali ljudi, kao što sam i ja. Ipak, u poslednja dva meseca, koliko traje akcija, najviše su mi pomogli predškolci i njihovi roditelji, osnovci i naravno srednjoškolci - istakla je Jasna i pohvalila mjuzikl.

- Dopao mi se i izbor pesama jer mnoge od njih veoma volim i deo su moje mladosti. Sve čestitke - dodala je ona.

Odlazak na transplantaciju bubrega u Minsk planiran je za 26. oktobar i košta 11.720.000 dinara. Dosad je prikupljeno više od polovine potrebnih sredstava, a u ovoj akciji 71.000 dinara. Iako već šest godina tri puta nedeljno odlazi na dijalizu u zrenjaninsku Opštu bolnicu, Jasna ne gubi optimizam.

- Verujem da će se prikupiti preostali novac. Pet dana traju pripreme i nakon toga ste na listi čekanja. Bitno je da imate 50 odsto sredstava kako biste uopšte mogli da uđete u taj proces - kazala je Jasna.

Ukoliko ste u prilici pomozite i vi. Pošaljite 1920 i pošaljite na 3030.

- Porodica i brojni prijatelji su od prvog dana uz mene. U takvoj situaciji, sve je lakše, pa i odlasci na dijalizu. Utorkom, četvrtkom i subotom iz Novog Miloševa polazim u 11 sati, a kući se vraćam tek oko 19 časova - priča Jasna.