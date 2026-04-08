Danas je u Novom Sadu izbio požar u suterenu zgrade, ali nema povređenih. Vatrogasci su na terenu i istražuju uzrok.
Majevička ulica
BUKTINJA U SUTERENU U NOVOM SADU! Više vatrogasnih ekipa na terenu, pogledajte akciju gašenja požara (VIDEO)
Danas je izbio požar u suterenu zgrade u Novom Sadu.
Naime, kako prenosi Instagram stranica "193ns_rs" do požara je došlo u Majevičkoj ulici.
Na licu mesta su tri vatrogasna vozila, a kako se prenosi, nema povređenih.
Uviđajem će biti poznat uzrok buktinje.
Kurir.rs
