Pre dva dana preminuo je stariji muškarac, ali je duže nego obično proveo u kući, jer u momentu njegove smrti u gradu nije bilo mrtvozornika. Iako je dolazila policija, rodbina nije htela da preda preminulog u Kapelu, sve dok mrtvozornik ne izda potvrdu.

Tada se u slučaj uključilo i nadležno Više tužilaštvo u Prokuplju, gde je juče izdat nalog da se "pozajmi mrtvozornik" iz jedne od susednih opština.

- Blace, Kuršumlija i Žitorađa imaju mrtvozornike, pa je izdat nalog da dođe neko od njih, ko može. Mislim da je rešen, jer me danas nisu zvali - kaže tužilac Višeg tužilaštva u Prokuplju Dragiša Obradović.

Ipak, mi smo čuli da ovo nije prvi put da Prokuplje "kuburi" sa mrtvozornicima i da se i ranije dešavalo da su pozajmljivani iz drugih opština.

Kada se desi prirodna smrt, mora da je konstatuje mrtvozornik i on izdaje potvrdu bez koje pokojnik i ne može da se sahrani.

Grad Prokuplje je još početkom februara meseca raspisao konkurs za prijem dva mrtvozornika, ali će tek sutra na sednici Skupštine da se glasa o izboru. On je lice koje angažuje lokalna samouprava, koja i plaća njegove usluge.