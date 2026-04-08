U Srbiji je po prvi put održana "Noć geografije", međunarodna manifestacija koja okuplja ljubitelje geografije širom sveta, a među gradovima koji su joj se priključili je i Loznica, odnosno Muzej Jadra. Posetioci su večeras imali priliku da pogledaju izložbu o zaštićenom prirodnom dobru na teritoriji Grada Loznice, "Kulturnom predelu Tršić-Tronoša", upoznaju se sa sadržajem

Digitalne muzejske postavke o životu i radu Jovana Cvijića, inače, Lozničanina, utemeljivača srpske naučne geografije, kao i da rešavaju geografski kviz.

Prema rečima Snežane Nešković Simić, direktorke Centra za kulturu "Vuk Karadžić", Loznica se pridružila inicijativi Srpskog geografskog društva da se 8. april obeleži kao "Noć geografije" u cilju popularizacije geografije kao nauke koju je prvi na Univerzitet i uveo kao predmet naš istaknuti naučnik, svetskog glasa, Jovan Cvijić.

- Već četvrt veka imamo "Dane Jovana Cvijića", koji se održavaju u oktobru kada mu posvećujemo kroz različite programe. Večeras predstavljamo izložbu "Predeo izuzetnih odlika – Kulturni predeo Tršić-Tronoša", kojim kao ustanova upravljamo od 2019. godine, kao i postavku Digitalni muzej Jovana Cvijića. Autor svega je master geografije Biljana Radičević koja se potrudila da u digitalnom obliku ponudi sve ono što je značajno za Cvijićev rad - rekla je ona.

Navela je i da je ova ustanova godinama organizovala niz radionice sa Zavodom za zaštitu prirode, kao i sa Geografskim institutom pri Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Kako je istakla, njihov zajednički projekat ''Otići ili ostati'' proglašen je od Ministarstva nauke kao najbolji u prošloj godini. ''Noć geografije'' prvi put je organizovana 2017. godine u Francuskoj, a potom se proširila i na druge države, rekla je Biljana Radičević i navela da je lani manifestacija održana u 29 zemalja sa 275 programa. Sve sa ciljem popularizacije geografije i srodnih nauka.

- Cvijić je na popularizaciji geografije radio pre 116 godina kada je 7. aprila 1910. godine osnovao Srpsko geografsko društvo. U njegovom zavičaju večeras organizujemo "Noć geografije" s namerom da mladima pokažemo da se poznavanjem geografije ne samo lakše shvataju dešavanja u svetu, već se obogaćuje i sopstvena opšta kultura. Za gimnazijalce koji su došli večeras organizujemo kviz znanja, a pripremili smo im knjige kao simbolične nagrade - rekla je ona.

Izložba će biti otvorena i narednih dana. Posetioce očekuje 25 panoa na kojima su predstavljene prirodne i kulturne vrednosti "Kulturnog predela Tršić-Tronoša", a mogu saznati i zašto je ovo područje prvo u kategoriji kulturnih predela u Srbiji. Lozničku "Noć geografije" realizovao je Centar za kulturu "Vuk Karadžić" uz podršku Grada Loznice.