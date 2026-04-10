Hortenzije su među najpopularnijim cvetnim žbunovima u dvorištima i to s razlogom. Cvetaју tokom većeg dela proleća i leta, a na jesen nude spektakularne boje. Ipak, uprkos popularnosti, spadaju i među najčešće pogrešno shvaćene biljke.
Najveća greška početnika je što sve hortenzije tretiraju isto. U stvarnosti, uspeh cvetanja zavisi od izbora prave vrste i prilagođavanja nege njenim potrebama. Problem je što hortenzije koje nalazimo u rasadnicima potiču iz više različitih vrsta, od kojih svaka ima svoje zahteve za uzgoj i orezivanje.
Dobra vest je da, kada znate koju vrstu imate ili želite, nije teško obezbediti joj dobre uslove.
Kako izabrati pravu hortenziju
Pre nego što krenete sa sadnjom, važno je da razmislite o uslovima, a ne samo o biljci. Obratite pažnju na: klimu, količinu svetlosti i raspoloživi prostor.
Takođe razmislite kada želite da cveta i da li vam treba mali žbun, veliki ukrasni element ili čak puzavica
U skladu sa tim za pouzdanost biraju se metličaste ili glatke hortenzije, za one koji žele jarke boje u svojoj bašti - krupnolisne a za prirodan izgled birajte hrastolisne.
Najvažnije je pravilno održavanje. Pogrešno orezivanje ili loše mesto za sadnju najčešći su uzrok problema.
Glavne vrste hortenzija
Krupnolisna hortenzija (Hydrangea macrophylla)
Najpoznatija vrsta, sa velikim cvetovima koji mogu biti plavi ili ružičasti (zavisno od pH vrednosti zemljišta).
- visina: 1–2 m
- svetlost: polusenka do senka
- cvetanje: rano leto (neke sorte i do jeseni)
Podvrste:
Mophead (okrugli cvetovi)
- veliki, puni cvetovi
- dekorativni, ali ne privlače oprašivače
Lacecap
- ravni cvetovi sa plodnim centrom
- privlače pčele i insekte
Mountain (planinska)
- otpornija na hladnoću
- pogodna za manje bašte
Metličasta hortenzija (Hydrangea paniculata)
Jedna od najpouzdanijih.
- cvetovi u obliku kupe
- počinju beli, kasnije postaju ružičasti
- cveta od sredine leta do jeseni
- visina: do 4–5 m
- veoma otporna na hladnoću
Hrastolisna hortenzija (Hydrangea quercifolia)
Posebna zbog listova koji podsećaju na hrast.
- lepi jesenji tonovi
- cvetovi traju dugo
- visina: oko 2 m
- pogodna za prirodne vrtove
Glatka hortenzija (Hydrangea arborescens)
Poreklo iz Severne Amerike, vrlo zahvalna za uzgoj.
- beli cvetovi
- cveta na novim granama
- lako se održava
- visina: 1–1,5 m
Puzajuća hortenzija (Hydrangea anomala)
Penjačica koja se sama hvata za podlogu.
- može narasti i do 15 m
- cveta u senci
- pogodna za zidove, ograde i drveće
Sadnja i nega
Najbolje vreme za sadnju:
- proleće ili jesen
Važni koraci:
- izaberite mesto sa odgovarajućom količinom svetla
- većini odgovara jutarnje sunce i zaštita od popodnevne žege
- obogatite zemlju organskim materijama
- sadite na istoj dubini kao u saksiji
- ostavite dovoljno prostora za rast
Održavanje
- redovno zalivanje (posebno prve godine)
- malčiranje radi zadržavanja vlage
- đubrenje u proleće
Uspešno gajenje hortenzija ne zavisi od sreće, već od pravilnog izbora vrste i razumevanja njenih potreba. Kada to uskladite sa uslovima u svom dvorištu, ove biljke mogu postati jedan od najlepših ukrasa vašeg prostora.
Kurir.rs/Blic