Hortenzije su među najpopularnijim cvetnim žbunovima u dvorištima i to s razlogom. Cvetaју tokom većeg dela proleća i leta, a na jesen nude spektakularne boje. Ipak, uprkos popularnosti, spadaju i među najčešće pogrešno shvaćene biljke.

Najveća greška početnika je što sve hortenzije tretiraju isto. U stvarnosti, uspeh cvetanja zavisi od izbora prave vrste i prilagođavanja nege njenim potrebama. Problem je što hortenzije koje nalazimo u rasadnicima potiču iz više različitih vrsta, od kojih svaka ima svoje zahteve za uzgoj i orezivanje.

Dobra vest je da, kada znate koju vrstu imate ili želite, nije teško obezbediti joj dobre uslove.

Kako izabrati pravu hortenziju

Pre nego što krenete sa sadnjom, važno je da razmislite o uslovima, a ne samo o biljci. Obratite pažnju na: klimu, količinu svetlosti i raspoloživi prostor.

Takođe razmislite kada želite da cveta i da li vam treba mali žbun, veliki ukrasni element ili čak puzavica

U skladu sa tim za pouzdanost biraju se metličaste ili glatke hortenzije, za one koji žele jarke boje u svojoj bašti - krupnolisne a za prirodan izgled birajte hrastolisne.

Najvažnije je pravilno održavanje. Pogrešno orezivanje ili loše mesto za sadnju najčešći su uzrok problema.

Glavne vrste hortenzija

Krupnolisna hortenzija (Hydrangea macrophylla)

Najpoznatija vrsta, sa velikim cvetovima koji mogu biti plavi ili ružičasti (zavisno od pH vrednosti zemljišta).

visina: 1–2 m

svetlost: polusenka do senka

cvetanje: rano leto (neke sorte i do jeseni)

Podvrste:

Mophead (okrugli cvetovi)

veliki, puni cvetovi

dekorativni, ali ne privlače oprašivače

Lacecap

ravni cvetovi sa plodnim centrom

privlače pčele i insekte

Mountain (planinska)

otpornija na hladnoću

pogodna za manje bašte

Metličasta hortenzija (Hydrangea paniculata)

Jedna od najpouzdanijih.

cvetovi u obliku kupe

počinju beli, kasnije postaju ružičasti

cveta od sredine leta do jeseni

visina: do 4–5 m

veoma otporna na hladnoću

Hrastolisna hortenzija (Hydrangea quercifolia)

Posebna zbog listova koji podsećaju na hrast.

lepi jesenji tonovi

cvetovi traju dugo

visina: oko 2 m

pogodna za prirodne vrtove

Glatka hortenzija (Hydrangea arborescens)

Poreklo iz Severne Amerike, vrlo zahvalna za uzgoj.

beli cvetovi

cveta na novim granama

lako se održava

visina: 1–1,5 m

Puzajuća hortenzija (Hydrangea anomala)

Penjačica koja se sama hvata za podlogu.

može narasti i do 15 m

cveta u senci

pogodna za zidove, ograde i drveće

Sadnja i nega

Najbolje vreme za sadnju:

proleće ili jesen

Važni koraci:

izaberite mesto sa odgovarajućom količinom svetla

većini odgovara jutarnje sunce i zaštita od popodnevne žege

obogatite zemlju organskim materijama

sadite na istoj dubini kao u saksiji

ostavite dovoljno prostora za rast

Održavanje

redovno zalivanje (posebno prve godine)

malčiranje radi zadržavanja vlage

đubrenje u proleće

Uspešno gajenje hortenzija ne zavisi od sreće, već od pravilnog izbora vrste i razumevanja njenih potreba. Kada to uskladite sa uslovima u svom dvorištu, ove biljke mogu postati jedan od najlepših ukrasa vašeg prostora.