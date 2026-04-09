Belouška, neotrovna i zaštićena vrsta, nakratko je napustila reku da bi se uputila u svoj prvi prolećni lov.

S prolećem i buđenjem prirode, i zmije su izmilele iz svojih staništa. Na reci Gradac, u Valjevu, jedna je nakratko izašla na sunce, da bi se ponovo vratila u brze vode najčistije reke u Srbiji.

Na društvenim mrežama objavljen je video na reci Gradac, u Valjevu, na kome se može videti tik uz reku, kako se duž kamena, po sunčanom vremenu, kreće belouška.

Ova belouška verovatno je krenula u svoj prvi lov posle višemesečnog gladovanja. Ta vrsta zmija je jedna od najprepoznatljivijih neotrovnih zmija na našim prostorima i veoma rasprostranjena.

Naseljava vlažna staništa, te se najčešće nalazi pored reka, jezera, bara, močvara, kanala, kao i u blizini naselja, dvorišta i podruma. Obično poraste do 1 metra, mada ženke mogu dosegnuti i do 1,5 metara.

Belouška je bezopasna za čoveka i zaštićena je vrsta.