Slušaj vest

Đorđe Milićević, ministra bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom, posetio je danas Loznicu zbog inicijative gradonačelnice Dragane Lukić da u ovom gradu bude otvorena Kancelariju za dijasporu radi jačanja veza između građana u inostranstvu i lokalne samouprave. U razgovoru Milićevića sa zamenikom gradonačelnika Petrom Gavrilovićem ocenjeno je da Loznica i sektor koji vodi ministar imaju dobru saradnju koja je do sada dala konkretne rezultate.

Ministar je naveo da je veoma bitan odnos matice sa sunarodnicima koji žive u dijaspori i regionu, kao i da svaka naša opština i grad imaju građane koji žive u inostranstvu. On je ocenio kao izuzetno važno da lokalne samouprave počnu da razmišljaju o potencijalima tih ljudi, gde su, šta rade, i da je u tome napravljen važan pomak.

- Razgovarao sam sa mnogim ljudima koji žive van naše zemlje, to su velike patriote, ljudi vrlo uspešni u svojim poslovima, koji su svesni da je zajednički imenitelj svih nas Srbija. Danas razgovaramo o inicijativi koja je potekla iz Loznice, a naš predlog je da u drugoj polovini godine napravimo pilot projekat otvaranja kancelarije koja bi na sistematičan način pravila bazu podataka sugrađana koji žive van Loznice. Razgovaramo i o predstojećim projektima koji se tiču lokalnih samouprava. Akcenat je i ove godine na mladim sunarodnicima van Srbije, da je približimo njihovom srcu, a cilj je da kada završe školovanje stečeno znanje iskoriste ovde. Zato organizujemo letnje kampove, danas će biti raspisan konkurs i pozivamo Loznicu da se javi. Ovde je Tršić koji je posebno simboličan zbog jezika, ćirilice, tradicije, kulture, identiteta, onoga što želimo da očuvamo – rekao je Milićević i pozvao lokalne samouprave da predstave svoje potencijale na predstojećem Vidovdanskom saboru i zainteresuju naše uspešne ljude iz dijaspore da poslovanje prošire u Srbiji.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Poznato je Loznica ima veliki broj građana koji žive i rade u inostranstvu, kazao je Gavrilović i istakao da je poslednjih godina jedan broj njih odlučio da se vrati i u zavičaju započne biznis što je jedan od argumenata za što brže otvaranje Kancelariju za dijasporu.

- Potrudićemo se da ova ideja zaživi, da se odnosi između Loznice i naših ljudi u inostranstvu podignu na znatno viši nivo uz obostranu korist. Prevashodno onih koji su odlučili da se vrate i započnu ovde određene poslove – rekao je Gavrilović i podsetio da je pre dve godine kamp za mlade iz dijaspore u Tršiću bio reprezentativni skup na kome je bilo više od 120 dece naših ljudi na radu u inostranstvu.