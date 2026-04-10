Slušaj vest

Nastavljajući jedinstven običaj vernici Vukovog kraja u Manastiru Tronoša, kod Loznice, upalili su dve velike ratarske sveće na Veliki četvrtak. One su u svečanoj litiji od česme Devet Jugovića, oko 16 časova, donete u manastirsku crkvu posvećenu Vavedenju Presvete Bogorodice gde će narednih godinu dana biti paljene na sve važnije crkvene praznike.

Jednu sveću su početkom ove sedmice izlili meštani Zajače, Paskovca i Gornje Borine, a drugu vernici iz Tršića i Korenite kao što to čine decenijama. Ratarske sveće, teške po 50 kilograma i visoke oko metar i po, stavljene su u čirake ispred ikona Isusa Hrista i Svete Bogorodice gde će ostati do narednog Vaskrsa. One se zovu ratarske ili oračke jer ih liju ratari, a ne kaplju, odnosno ne "plaču" pa kada su upaljene "ne puštaju ni suzu" i uvek se nose tri dana uoči Vaskrsa. Ovaj običaj poštuje se bez obzira na vremenske i druge prilike, a i u ratnim danima su lili sveće, samo su bile manje.

TRONOŠA - Upaljene.JPG
Foto: Kurir.rs/T. Ilić

TRONOŠA - Manastir Tronoša.JPG
Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Žitelji okolnih sela veruju da je za zdravlje ukućana dobro davati prilog za ratarske sveće, u vosku ili novcu, kao i da one čuvaju useve od nepogoda i pomažu da bude dobri prinosi. Inače, od 2012. godine običaj izlivanja i paljenje ratarskih sveća upisan je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Kurir.rs

LOZNICA - Tronoša starija od 700 godina.JPG
loznica--svece-u-tronossi.jpg
loznica--prosslogodissnja-sveca-u-manastiru.jpg
