Jednu sveću su početkom ove sedmice izlili meštani Zajače, Paskovca i Gornje Borine, a drugu vernici iz Tršića i Korenite kao što to čine decenijama. Ratarske sveće, teške po 50 kilograma i visoke oko metar i po, stavljene su u čirake ispred ikona Isusa Hrista i Svete Bogorodice gde će ostati do narednog Vaskrsa. One se zovu ratarske ili oračke jer ih liju ratari, a ne kaplju, odnosno ne "plaču" pa kada su upaljene "ne puštaju ni suzu" i uvek se nose tri dana uoči Vaskrsa. Ovaj običaj poštuje se bez obzira na vremenske i druge prilike, a i u ratnim danima su lili sveće, samo su bile manje.