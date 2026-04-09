Prava drama odigrala se danas u Desimirovcu, kod Kragujevcu, kada je pas napao dete i naneo mu teške telesne povrede. Ipak, zahvaljujući brzoj i hrabroj reakciji jednog policajca došlo je do srećnog epiloga.

Nakon što je pas napao dete i naneo mu povrede, uznemirena majka odmah je pozvala Hitnu pomoć. Međutim, strah da pomoć neće stići na vreme bio je jači – i tada se dogodio trenutak koji je sve promenio.

Na putu joj je naišao policajac na motoru. Čim je čuo šta se desilo, nije postavljao pitanja niti gubio dragocene sekunde. Uzeo je povređeno dete i pod rotacijom ga u najkraćem roku prevezao do UKC, gde mu je odmah ukazana lekarska pomoć.

U situaciji kada su minuti presudni, njegova reakcija bila je ključna.