Slušaj vest

Svake godine na Veliki petak, vernici se okupljaju u crkvi Sveta Petka u Vranju, moleći se za zdravlje i ostavljajući darove.

"Velika je gužva, a dolaze ljudi iz cele Srbije ne samo iz Vranja. Od jutros u pet sati reka ljudi je stajala ispred crkve, tako će biti sve do večeras. Vernici dolaze u ovu svetinju i mole se Svetoj Petki za zdravlje“, kaže Vranjanac Srboljub. P.

"Ovde na Raspeti petak u vranjskoj Sveta Petki kod Belog mosta prođe najmanje 10.000 do 15.000 ljudi. ljudi već počinju da dolaze od 5 sati pale sveće i mole se za zdravlje, ostavljaju darove. Imamo osvećenu vodicu i ulje ljudi to uzimaju, da im bude na pomoći”, navode iz pomenute crkve.

Foto: T.S

Svega ima uoči Vaskrsa. Na prilazu crkvi tezge sa ikonama, uskršnjim ukrasima, jajima, korpicama, igračkama, domaćim rukotvorinama, cvećem.

Foto: T.S

Danas je Raspeće Hristovo, danas je tužan dan. Tradicija je da se na Veliki petak u crkvi Sveta Petke, prepodobne mučenice Paraskeve kod Belog mosta, vrši bogosluženje. Pripremljena je i posna trpeza. Veliki broj vernika dolazi i posećuje ovu svetinju, pomazuje se svetim uljem iz kandila, kropi se svetom vodicom i moli se za spasenje svoje duše, pričaju oni koji svake godine na današnji dan dođu u ovaj manastir.

Foto: T.S

U čelu nevelikog dvorišta je ikona Raspeća Hristovog gde narod ostavlja darove, jedni za ozdravljenje svojih najbližnjih, a drugi za zdravlje ukućana.

Podsećamo prema predanju kad su Turci osvojili Srbiju, crkva je porušena, jer su se kasnije u tom delu varoši naselili age i begovi. Odlučili su da podignu džamiju na zidinama pravoslavne bogomolje. Predanje kaže da što bi danju sagradili, noću bi se srušilo. Jedan od viđenijih Turaka predložio je da se u zidine utisne znak u obliku krsta i da vide šta će se desiti. Utisnuli su krst u zid i od tada se ništa nije srušilo.

Foto: Kurir/Tatjana Stamenković