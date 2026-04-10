NA VELIKI PETAK VERNICI SE OKUPLJAJU KOD SVETE PETKE U VRANJU: Svake godine dolaze da se poklone svetiteljki i pomole
Svake godine na Veliki petak, vernici se okupljaju u crkvi Sveta Petka u Vranju, moleći se za zdravlje i ostavljajući darove.
"Velika je gužva, a dolaze ljudi iz cele Srbije ne samo iz Vranja. Od jutros u pet sati reka ljudi je stajala ispred crkve, tako će biti sve do večeras. Vernici dolaze u ovu svetinju i mole se Svetoj Petki za zdravlje“, kaže Vranjanac Srboljub. P.
"Ovde na Raspeti petak u vranjskoj Sveta Petki kod Belog mosta prođe najmanje 10.000 do 15.000 ljudi. ljudi već počinju da dolaze od 5 sati pale sveće i mole se za zdravlje, ostavljaju darove. Imamo osvećenu vodicu i ulje ljudi to uzimaju, da im bude na pomoći”, navode iz pomenute crkve.
Svega ima uoči Vaskrsa. Na prilazu crkvi tezge sa ikonama, uskršnjim ukrasima, jajima, korpicama, igračkama, domaćim rukotvorinama, cvećem.
Danas je Raspeće Hristovo, danas je tužan dan. Tradicija je da se na Veliki petak u crkvi Sveta Petke, prepodobne mučenice Paraskeve kod Belog mosta, vrši bogosluženje. Pripremljena je i posna trpeza. Veliki broj vernika dolazi i posećuje ovu svetinju, pomazuje se svetim uljem iz kandila, kropi se svetom vodicom i moli se za spasenje svoje duše, pričaju oni koji svake godine na današnji dan dođu u ovaj manastir.
U čelu nevelikog dvorišta je ikona Raspeća Hristovog gde narod ostavlja darove, jedni za ozdravljenje svojih najbližnjih, a drugi za zdravlje ukućana.
Podsećamo prema predanju kad su Turci osvojili Srbiju, crkva je porušena, jer su se kasnije u tom delu varoši naselili age i begovi. Odlučili su da podignu džamiju na zidinama pravoslavne bogomolje. Predanje kaže da što bi danju sagradili, noću bi se srušilo. Jedan od viđenijih Turaka predložio je da se u zidine utisne znak u obliku krsta i da vide šta će se desiti. Utisnuli su krst u zid i od tada se ništa nije srušilo.
Sagradili su džamiju koja se do dana današnjeg kod Vranjanaca naziva Krstata džamija. Nakon oslobođenja od Turaka 1878. godine srpski vojnici i ustanici sravnili su sa zemljom osam džamija u tadašnjem Vranju među kojima i Krstatu. Nije prošlo dugo vremena, jer je narod na poklonjenje i po isceliteljstvo dolazio i na ruševine, na temeljima porušene džamije sagrađena je omanja crkva Sveta Petka Trnova. Ovo je prema rečima dobrih poznavalaca istorije vranjskog kraja jedna od najmanjih crkvica u Srbiji, ail i najposećenijih.