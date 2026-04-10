Na 20. humanitarnoj aukciji vaskršnjih jaja okupilo se 44 autora, a prodata su 52 umetnička rada. U aukciji su učestvovali brojni umetnici, ustanove, udruženja i naši najmlađi sugrađani, pokazujući koliko zajedništvo znači. Zahvaljujući svim učesnicima, prikupljeno je 394.000 dinara. Hvala što pokazujete da humanost i solidarnost žive u našem gradu, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.