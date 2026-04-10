Žiri u sastavu: Zlata Numanagić – glumica i predsednik žirija, Ana Sakić – glumica i Andrija Kuzmanović – glumac, doneli su sledeće odluke: Grand Prix nagrada za glumačku bravuru dodeljuje se – Aleksandri Urošević, za ulogu mame u predstavi "Zeko Zeko”, Fakulteta dramskih umetnosti Beograd. Nagrada Radmila Savićević za najbolju žensku ulogu dodeljuje se – Anastasiji Dunjić, za ulogu Kasandre u predstavi "Prokleta ljubav”, Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva.

Koncept Festivala zasnovan je na činjenici da se u Kruševcu više od četiri decenije neguje dramski pedagoški rad sa talentovanim mladim ljudima koji su prve korake naparavili u rodnom gradu kroz aktivnosti ustanova kulture, amaterskih pozorišta, školskih festivala i neformalnih umetničkih grupa. Zbog toga su učesnici Festivala studenti dramskih i umetničkih akademija iz zemlje i regiona, među kojima su i Kruševljani koji su svoje talente razvijali u gradu u kojem su ponikli. Svojim anagažmanom, zajedno sa kolegama sa klase, afirmisaće Kruševac kao kulturni rasadnik talenata, koji je inače poznat kao grad glumaca.