REGIONALNA SMOTRA POZORIŠNIH OSTVARENJA MLADIH AKADEMACA: Međunarodni festival akademskih predstava "Čkaljini dani" održan u Kruševcu
Tokom devet dana trajanja Festivala, nastupilo je osam akademija iz zemlje i regiona: Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Fakultet savremenih umetnosti Beograd, Univerzitet Europa Prima Skoplje, Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, Fakultet dramskih umetnosti Beograd, Fakultet umetnosti Priština–Zvečan, Akademija umetnosti Beograd
Žiri u sastavu: Zlata Numanagić – glumica i predsednik žirija, Ana Sakić – glumica i Andrija Kuzmanović – glumac, doneli su sledeće odluke: Grand Prix nagrada za glumačku bravuru dodeljuje se – Aleksandri Urošević, za ulogu mame u predstavi "Zeko Zeko”, Fakulteta dramskih umetnosti Beograd. Nagrada Radmila Savićević za najbolju žensku ulogu dodeljuje se – Anastasiji Dunjić, za ulogu Kasandre u predstavi "Prokleta ljubav”, Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva.
Koncept Festivala zasnovan je na činjenici da se u Kruševcu više od četiri decenije neguje dramski pedagoški rad sa talentovanim mladim ljudima koji su prve korake naparavili u rodnom gradu kroz aktivnosti ustanova kulture, amaterskih pozorišta, školskih festivala i neformalnih umetničkih grupa. Zbog toga su učesnici Festivala studenti dramskih i umetničkih akademija iz zemlje i regiona, među kojima su i Kruševljani koji su svoje talente razvijali u gradu u kojem su ponikli. Svojim anagažmanom, zajedno sa kolegama sa klase, afirmisaće Kruševac kao kulturni rasadnik talenata, koji je inače poznat kao grad glumaca.