VASKRŠNJA DEČIJA RADIONICA: Kulturni centar Kruševac organizovao tradicionalnu prazničnu manifestaciju
Uoči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, na Veliki četvrtak u klubu Kulturnog centra Kruševac održana je tradicionalna dečija vaskršnja radionica.
-Kulturni centar Kruševac tradicionalno organizuje vaskršnje dečije radosti. Sa nama su bile gošće iz Trstenika, kompozitorka i pesnikinja Olivera Cvetić, deca iz Predškolske ustanove „Biseri“ iz Trstenika, Aleksandra Žunjanin, Tanja Simić i pobednici festivala muzike i solistkinje iz Trstenika i pobednice festivala muzike za decu Una Gašić i Kristina Bogdanović, izjavila je urednica Dečijeg programa KCK Rajna Aleksić.
Program su pratili mališani iz Predškolske ustanove „Nata Veljković“ i vrtića „Dečiji klub“ iz Kruševca.
