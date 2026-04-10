U okviru projekta "VolonTIraj za Kruševac“, u Kruševcu je realizovana volonterska akcija pod nazivom „Put kroz vreme“ - oživljavanje tradicionalnih igara: „Školice“ , „Nabaci obruč“, Gađanje na koš“ , „UNO“ karte, „Lastiš“ , „Grupno ukrašavanje hamera“.

Akcija ima za cilj podsticanje međugeneracijske saradnje, promociju volontiranja i kroz aktivno učešće različitih starosnih grupa, od dece iz Predškolske ustanove do penzionera.

- Želeo bih pre svega da se zahvalim i resornom ministarstvu i pomoćnici ministra za turizam i omladinu koji su omogućili našem gradu da realizuje ovakve tipove obuka pre svega za mlade ljude. Važno je izgrađivati odnos poštovanja kod mladih, jer Kruševac jeste grad koji neguje prave vrednosti. Drago mi je što je sedamdesetak mladih Kruševljana uzelo učešće u ovom projektu. Hvala ministarstvu što su finansijski pomogli sa 3 miliona dinara u realizaciji, četiri akcije su organizovane kroz osnovne i srednje škole, ovo je peta pod nazivom „Put kroz vreme“, gde kroz simboličan način spajamo tradicionalne dečije igre sa mladima, jer želimo da ih povežemo sa starima, na neki način, jer je njima ta volonterska pomoć nekada i potrebna, izjavio je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević posetila je Kruševac kao predstavnik ministarstva koje je podržalo ovu akciju.

Gradonačelnik je istakao da će grad nastaviti da unapređuje ambijent i prostor Kancelarije za mlade i težiti ka formiranju centra za volonterizam, a pomoćnica ministra Antonijević pozvala je mlade da ostanu motivisani i koriste sve prilike koje Kancelarija za mlade Gradske uprave u Kruševcu nudi, pohvalivši lično prisustvo gradonačelnika Manojlovića na ovoj akciji, što je, po njenim rečima, retkost da gradonačelnici aktivno uzimaju učešća u temama omladine, završivši govor rečima da sve dok Kruševac radi na pitanjima mladih, podrška Ministarstva turizma i omladine će uvek biti tu.