PROGLAŠENI NAJBOLJI SPORTISTI ZA 2025. GODINU: U Trsteniku održana svečana manifestacija
U organizaciji Sportskog saveza opšine Trstenik, a pod pokroviteljstvom lokalne samouprave i RTV Trstenik u gradskom Domu kulture održana je tradicionalna manifestacija izbor najboljih sportista opštine Trstenik za 2025.godinu.
Na početku svečanosti prisutne je u ime lokalne samouprave pozdravila Milena Turk, predsednica opštine Trstenik, koja jeobećala da će lokalna samouprava nastaviti da obezbeđuje još bolje uslove za rad sportistima i sportskim klubovima. Čestitke na ostvarenim uspesima uputio je Vladimir Savić, predsednik Sportskog saveza opštine Trstenik.
Proglašen je izbor u 7 kategorija, a priznanja najboljima uručili su čelnici lokalne samouprave i Sportskog saveza i predstavnici Sportskog saveza Srbije. Za najbolji sportski kolektiv proglašen je Stonoteniski klub „Prva petoletka“, najbolji trener Radovan Žunjanin, najbolji pionirski sportsita je košarkaš Relja Lazić, najbolji sportski radnik je Miloš Simić, predsednik Stonoteniskog kluba „Prva petoletka“, najbolji junior je Petar Mikić, član Karate kluba „Prva petoletka“, David Marjanović, član Kuglaškog kluba „Prva petoletka““ je najusešniji kadetski sportista. Za najbolju sportitkinju u prethodnoj godini proglašena je Divna Glišić, članica Pauerlifting kluba „Huk“ iz Trstenika, a najbolji sportsita je Nenad Lekić, član Kluba brazilske džiudžice „Grejsi Baha“.
Sportski svez je uručio zahvalnice ustanovama i preduzećima za pomoć i podršku u svakodnevnom radu, kao i specijalna priznanja zaslužnim sportistima i priznanja najboljim školama za ostvrene rezultate u školskom sportu, kao i priznanja sugrađanima Trstenika koji sa vrlo uspešno nastupaju u drugom klubovima, predstavljajući na najbolji mogući način opštinu Trstenik. Prikazan je i dokumentarni film o radu Sportskog saveza u prethpdnom periodu i ostvarenim rezultatima sportskih klubova i pojedinaca.