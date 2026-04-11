U organizaciji Sportskog saveza opšine Trstenik, a pod pokroviteljstvom lokalne samouprave i RTV Trstenik u gradskom Domu kulture održana je tradicionalna manifestacija izbor najboljih sportista opštine Trstenik za 2025.godinu.

Na početku svečanosti prisutne je u ime lokalne samouprave pozdravila Milena Turk, predsednica opštine Trstenik, koja jeobećala da će lokalna samouprava nastaviti da obezbeđuje još bolje uslove za rad sportistima i sportskim klubovima. Čestitke na ostvarenim uspesima uputio je Vladimir Savić, predsednik Sportskog saveza opštine Trstenik.

Proglašen je izbor u 7 kategorija, a priznanja najboljima uručili su čelnici lokalne samouprave i Sportskog saveza i predstavnici Sportskog saveza Srbije. Za najbolji sportski kolektiv proglašen je Stonoteniski klub „Prva petoletka“, najbolji trener Radovan Žunjanin, najbolji pionirski sportsita je košarkaš Relja Lazić, najbolji sportski radnik je Miloš Simić, predsednik Stonoteniskog kluba „Prva petoletka“, najbolji junior je Petar Mikić, član Karate kluba „Prva petoletka“, David Marjanović, član Kuglaškog kluba „Prva petoletka““ je najusešniji kadetski sportista. Za najbolju sportitkinju u prethodnoj godini proglašena je Divna Glišić, članica Pauerlifting kluba „Huk“ iz Trstenika, a najbolji sportsita je Nenad Lekić, član Kluba brazilske džiudžice „Grejsi Baha“.