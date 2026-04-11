Slušaj vest

Svečano je potpisan ugovor između Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i opštine Trstenik, u okviru dodele sredstava jedinicama lokalne samouprave za finansiranje mera populacione politike. U ime opšgtine Trstenik ugovor je potpisala predsednica opštine Milena Turk

-Ugovor vredan 20.000.000 dinara namenjen je za drugu fazu izgradnje dečijeg vrtića, čime nastavljamo da ulažemo u najmlađe i stvaramo bolje uslove za njihovo odrastanje, za boravak dece i proširenje kapaciteta predškolske ustanove.

Nastavljamo drugu fazu izgradnje dečijeg vrtića “Biseri” u Trsteniku. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju odobrilo je dodatnih 20 miliona dinara kako bi smo ukinuli liste čekanja. Na ovaj način 120 mališana moći će da pohađa predškolski program u 650 m2 potpuno novog objekta Vrtića “Biseri”.