ZA DRUGU FAZU IZGRADNJE DEČIJEG VRTIĆA DOBIJENO 20 MILIONA DINARA: Trstenik potpisao ugovor u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju
Svečano je potpisan ugovor između Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i opštine Trstenik, u okviru dodele sredstava jedinicama lokalne samouprave za finansiranje mera populacione politike. U ime opšgtine Trstenik ugovor je potpisala predsednica opštine Milena Turk
-Ugovor vredan 20.000.000 dinara namenjen je za drugu fazu izgradnje dečijeg vrtića, čime nastavljamo da ulažemo u najmlađe i stvaramo bolje uslove za njihovo odrastanje, za boravak dece i proširenje kapaciteta predškolske ustanove.
Nastavljamo drugu fazu izgradnje dečijeg vrtića “Biseri” u Trsteniku. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju odobrilo je dodatnih 20 miliona dinara kako bi smo ukinuli liste čekanja. Na ovaj način 120 mališana moći će da pohađa predškolski program u 650 m2 potpuno novog objekta Vrtića “Biseri”.
Ukidamo liste čekanja uz bezrezervnu podršku Ministarstva i nastavljamo da ulažemo u naše najmlađe. Za našu decu i sigurniju budućnost Trstenika, jer brinemo o našim najmlađima, istakla je čelnica lokalne samouprave.