U leskovačkom kraju običaj je da se za uskršnje praznike kumovima nosi torta. Zato su u ove pretpraznične dane torte izuzetno tražene, pa za poslastičare Veliki petak i Velika subota nisu neradni dani.

U poslednjem trenutku do domaće torte ovih dana teško se dolazi. Milica Ristić imala je sreću jer joj treba manja torta pa će, kad već ne može da naruči željeni ukus i ova šnit čoko-plazma biti adekvatan uskršnji dar za kuma.

„Mama će da nosi tortu kod kuma, pošto mama nema vremena da spremi htela sam da joj izađem u susret da joj naručim, ali eto snašli smo se”, kaže Milica Ristić iz Leskovca. Dodaje da poštuju običaj.

“To je već godinama unazad, generacije poštuju taj običaj da se nosi torta kod kuma, da se svi okupimo, da se družimo, pošto radimo svi i nemamo vremena previše za druženje eto kad su praznici, bar iskoristimo priliku".

Leskovački poslastičari pred Uskrs nemaju vremena ni za san. Porudžbina je mnogo jer sve više žena iz želje da torta bude ukusna, ali i profesionalno dekorisana odlučuje da je poruči. Vodi se računa i da torte iz godinu u godinu budu različite. U radnjama za pravljenje slatkiša izbor je velik.

„Ovih dana imamo baš dosta posla, mi smo sve popunili još prošlog meseca, mnogo smo mušterija odbili zato što pored tih torti treba da se spremi i slobodna prodaja ovih kolača i peciva. Što se tiče ukusa imamo dosta vrsti preko deset, voćnih, čokoladnih, sa lešnikom, apsolutno sve radimo", navodi Milena Cvetković, vlasnica pekare-poslastičarnice.

Ana Petrović, poslastičar dodaje: „Za Uskrs baš se dosta traže torte, najudarnija nam je Moskva, to je voćna torta sa ananasom, lešnikom i višnjom, traže se naravno i drugi ukusi, ali Moskva ove godine preovlađuje i pobednik je u odnosu na druge ukuse".

Običaj da se torta na Uskrs ili drugi dan Uskra kumovima nosi na poklon karakterističan je za leskovački kraj. Vreme i pomodarstvo malo su ga izmenili jer nekada se umesto torte nosio kravaj-obredni hleb ukrašen uskršnjim jajima.

„Za kuma se mesio to veće kravajče ili taj obredni hleb sa više jaja, samim tim mu se ukazivala ta počast, sedamdesetih-osamdesetih godina prelazimo da kumu nosimo tortu, sad svako od nas kad ide kod kuma nosi tortu, a torta je opet isti simbol kao što je i ovo kravajče sa jajima, simbol svečanosti, radosti, zajedništva", naglašava Slađana Rajković, etnolog Narodnog muzeja u Leskovcu.

Kravaj ili torta uz uzajamno poštovanje, čisto srce i lepe misli važna je radost okupljanja oko bogate uskršnje trpeze na kojoj poslastica ima posebno mesto.