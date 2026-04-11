Jedine gužve na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije beleže se na Batrovcima, gde automobili čekaju oko sat vremena, ukazuju podaci Uprave granične policije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja na izlazu za sve kategorije vozila.

Puna primena EES sistema (Entry/Exit System) za ulazak u zemlje EU i Šengena počela je danas, pa su se na nekim graničnim prelazima tokom dana stvarale gužve.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) navodi da se tokom prazničnih dana može očekivati više vozila na putevima, povremeni zastoji sa dužim usporenim prolazom deonica koje su pod rekonstrukcijom, ali i više saobraćajnih nezgoda.