MOKRIN- Najveći hrišćanski praznik Mokrinčani dočekuju sa oko 200.000 ofarbanih jaja, koja su vredne domaćice pripremile na Veliki petak. Jaja sa najtvrđom ljuskom na Vaskrs imaju posebnu namenu. Sa njima se deca i odrasli takmiče na popularnoj Tucanijadi. Ko će se najviše radovati nakon finala 36. Svetskog prvenstva u tucanju farbanim kokošijim jajima biće poznato u nedelju.

Takmičenje je osmislio nekadašnji seoski lekar Bogdan Seđakov. Njegov kolega, stomatolog Živa Ladičorbić, naučio je Mokrinčane da po zvuku kuckanja ljuske o zube odrede koje je jaje najtvrđe:

- Najveće šanse da odnese pobedu ima oblo jaje koje „sitnije tuče“, poput kucanja u staklo. Ukoliko su to viši tonovi, onda je reč o jajetu koje obećava da, uz malo sreće i povoljan žreb, takmičar može daleko da dogura- pojašnjava za Kurir Živica Terzić, glavni sudija Svetskog prvenstva u tucanju farbanim jajima.

Vaskrs u Mokrinu

On najčešće u ruci drži nož, kojim pobedničko jaje raspolovi. Pravilo nalaže da ga naočigled publike pojedu pobednik i glavni sudija i tako potvrde da je reč o običnom kokošijem jajetu.

Sem noža, neizostavan detalj je i sef. Od 14. Svetskog prvenstva uvedeno je pravilo da se jaja čuvaju u sefu, kako bi se izbegle eventualne mahinacije, poput podmetanja manjeg guščijeg, pačijeg ili većeg morčijeg jajeta „filovanog“ voskom ili auto-gitom: