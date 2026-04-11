Slušaj vest

U Merošini, uoči Uskrsa, poznati zmijolovac Vladica Stanković intervenisao je prilikom radova na vodovodu, kada je u šahti pronađeno šest zmija, među kojima i stepski smuk, koji su potom izmešteni u prirodno stanište.

"Merošina, 11. april, radi se voda i prilikom pregleda šahte gde treba da se priključi voda. Problem je, našli smo zmije. Jedna je već bila na izlazu. Imamo ih tu puno. Lepi ozbiljni primerci, smukovi stepski malo im je hladno pa su se zavukli“, objašnjava Stanković i dodaje:

Šest primeraka stepskog smuka izvukao iz šahte za vodu Izvor: T.S.

"Sad ćemo da ih vratimo u prirodno stanište“, ističe Stanković.

Naime, u šahti je bilo šest zmija. Inače, Stepski smuk je neotrovna zmija.

Ispred Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“ iz Vladičinog Hana oglasio se ove subote "gospodar zmija s juga", predsednik Udruženja Vladica Stanković.

Vladica Stanković uklonio 6 zmija iz bunara u Merošini Foto: T. S.

Prilikom svake intervencije Stanković ukazuje na značaj gmizavaca u prirodi.

“Zmije su zaštićena vrsta i u Srbiji i nijedna životinja kao zmija ne može da očisti glodare, koji su prenosioci mnogih bolesti, zato su važne u lancu ishrane. Takvu ulogu među zmijama posebno ima stepski smuk”.

Vladica Stanković, zmijolovac, uklonio 6 zmija iz šahta u Merošini Foto: T. S.

Stanković apeluje da zmije ne bi trebalo ubijati, jer imaju veliki značaj u lancu ishrane u prirodi. On ističe da nema razloga za paniku, da je ukoliko se zmije primete najvažnije obavestiti Udruženje za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“, jer kako kaže zmija nikad ne napada ako je ne ugrozite.

Nakon intervencije u Merošini on uz osmeh kaže “krenula lepa sezona”.