Slušaj vest

U kabinetu gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionera grada Kruševca i Udruženja penzionera Prve gradske mesne zajednice. Tema razgovora bila je unapređenje saradnje između gradskog i mesnih odbora, kao i definisanje konkretnih predloga za dodatno poboljšanje položaja najstarijih sugrađana.

Tokom sastanka razmatrani su modeli za jačanje komunikacije i efikasnije povezivanje aktivnosti na lokalnom nivou, kako bi potrebe penzionera bile još bolje prepoznate i pravovremeno rešavane.

Istaknuto je da Grad Kruševac kontinuirano ulaže u unapređenje kvaliteta života penzionera. U prethodnom periodu realizovane su brojne aktivnosti, uključujući aktivnu podršku u uređenju prostorija udruženja, kao i sprovođenje mera iz budžeta koje se odnose na obezbeđivanje prevoza za sve penzionere sa teritorije grada.