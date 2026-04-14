Skijaška sezona na Kopaoniku završava se u ponedeljak, 13. aprila, saopštilo je JP Skijališta Srbije.

- Sezona će trajati 131 dan, a zahvaljujući sistemima za veštačko osnežavanje, ski centar je radio punm kapacitetom skoro sve vreme. Zabeleženo je oko 7 miliona vožnji na instalacijama. Zbog ovogodišnjih izdašnih snežnih padavina i interesovanja skijaša, od kraja marta pa sve do 13. aprila u funkciji su žičara Karaman greben, Pančićev vrh, Duboka 2, ski lift Mašinac, poligon za početnike u Dolini sportova i bob na šinama. Popust na sve karte je 30 posto, kaže se u saopštenju ovog preduzeća.

Mnogi će vaskršnje praznike iskoristiti i obići Kopaonik kako bi uživali u snegu tokom prolećnih dana.

Ne propustiteSRBI NA KIMNAJBOLJI ĐACI SA KIM NA KOPAONIKU! Kancelarija za KiM: Ovakvi programi imaju poseban značaj za decu koja odrastaju u složenim okolnostima
Screenshot 2026-04-08 125920.jpg
SrbijaPADA I NA KOPAONIKU! Golija se zabelela, a sneg provejava i na Kopu, pogledajte! Od četvrtka uveče stižu ozbiljne padavine: Ih, kod nas padao i u avgustu! FOTO
Kopaonik
SrbijaSEDAM KAMIONA AKTIVIRANO NA ZLATIBORU! Sneg veje, putevi prohodni - evo gde se sve zabelelo (VIDEO)
1773776035IMG_8709.jpeg
PenzionerKo je ovde boravio, odlazio je preporođen: Ova srpska banja ima 4 termalna izvora, smeštaj skoro pa džabe
banja, bazen, spa