Praznik Sveslavnog Vaskrsenja Hristovog u sabornom hramu u Kruševcu svečano je obeležen svetom službom Božjom. Neposredno pre ponoći, zvona hrama Svetog Đorđa najavila su početak Pashalnog jutrenja, čime je otpočelo proslavljanje pobede života nad smrću. Litiju ulicama grada predvodio je Visokopreosvećeni Mitropolit David, uz sasluženje sveštenstva i đakonstva, u prisustvu velikog broja vernika.

Nakon Pashalnog jutrenja usledila je Sveta liturgija kojom je načalstvovao Mitropolit David.

Svečanoj atmosferi bogosluženja poseban doprinos dalo je pojanje hora sabornog hrama, kao i bogoslova i teologa Eparhije kruševačke.

