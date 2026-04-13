Prosidba pred hiljadama ljudi oduševila je Zaječar i vrlo brzo postala viral na mrežama.

Trenutak kada je koncert u Zaječaru prekinut kako bi Vojkan javno zaprosio svoju devojku Anitu, podelili su mnogi koji su se zatekli u publici, pa je snimak ubrzo postao viralan.

Verenici Vojkan Vučić i Anita Marković oboje su zaposleni u zaječarskom Zdravstvenom centru. Poznaju se još iz srednje, družili su se i tokom studija, a zajedno su već evo skoro dve godine - 20 meseci.

Planirali su zajedničku budućnost ali je Vojkan smišljao plan kako da je zaprosi pa je odlučio da to bude na koncertu omiljenog benda.

- Fokusirao sam se samo na nju u tom trenutku, nisam gledao u publiku da me ne bi sustigla trema, a kad je izašla i kad sam kleknuo ispred nje, sve je to prošlo, bio sam najsrećniji čovek na svetu, veli Vojkan s osmehom na licu.

Anita kaže da kad je videla da on izlazi na binu da je to bilo hiljadu emocija, kao na filmu...

- Ja sam prolazila kroz masu i toliko bila uzbuđena i srećna, cela sam drhtala...

Mladi verenici već imaju planove za budućnost a to je pre svega ostanak u Zaječaru koji je za njih pravo mesto za dom i porodicu.