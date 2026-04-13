Slušaj vest

Prosidba pred hiljadama ljudi oduševila je Zaječar i vrlo brzo postala viral na mrežama.

Trenutak kada je koncert u Zaječaru prekinut kako bi Vojkan javno zaprosio svoju devojku Anitu, podelili su mnogi koji su se zatekli u publici, pa je snimak ubrzo postao viralan.

Verenici Vojkan Vučić i Anita Marković oboje su zaposleni u zaječarskom Zdravstvenom centru. Poznaju se još iz srednje, družili su se i tokom studija, a zajedno su već evo skoro dve godine - 20 meseci.

Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Planirali su zajedničku budućnost ali je Vojkan smišljao plan kako da je zaprosi pa je odlučio da to bude na koncertu omiljenog benda.

- Fokusirao sam se samo na nju u tom trenutku, nisam gledao u publiku da me ne bi sustigla trema, a kad je izašla i kad sam kleknuo ispred nje, sve je to prošlo, bio sam najsrećniji čovek na svetu, veli Vojkan s osmehom na licu.

Anita kaže da kad je videla da on izlazi na binu da je to bilo hiljadu emocija, kao na filmu...

- Ja sam prolazila kroz masu i toliko bila uzbuđena i srećna, cela sam drhtala...

Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Mladi verenici već imaju planove za budućnost a to je pre svega ostanak u Zaječaru koji je za njih pravo mesto za dom i porodicu.

- Anita i ja imamo planove da ostanemo u ovom gradu jer tu su naši najbliži, tu smo mi... Ovaj grad ima šta da ponudi mladima, kaže Vojkan koji sa Anitom planira svadbu do kraja godine.

Kurir.rs/Zamedia

Ne propustiteDruštvoSrbin prešao 12 granica i 8.000 km zbog lepe Zoi: Neverovatna priča Nikole i srpske snajke koji su dokazali da je ljubav jača od sudbine!
Nikola i Zoi
DruštvoSLUŽBA GA ODVELA OD KUĆE, TAČNO NA MESTO GDE GA JE ČEKAO ŽIVOT! Pogledajte kako je policajac Vukašin isprosio devojku! Verio je baš na Badnje veče (VIDEO)
Screenshot 2026-01-07 141258.jpg
HrvatskaZAPROSIO JE NA KASI SUPERMARKETA GDE SU SE UPOZNALI! Jelena mislila da je šala, a onda su svi u radnji počeli da plaču: Evo kako je Danijelu to pošlo za rukom!
veridba.jpg
DruštvoMomak na Novom Beogradu ispisao 4 reči u snegu i oduševio sve: "Kao u ruskoj bajci, neka je sa srećom"!
Prosidba
SrbijaMOMČILO ZAPROSIO KRISTINU NA LESKOVAČKOM POLUMARATONU: Odjeknuo aplauz, bilo je i suza
Momak prosi devojku