Slušaj vest

Putnički automobili čekaju oko pola sata za ulaz u Srbiju na graničnom prelazu Sremska Rača, a slično vreme potrebno im je za izlaz iz države na Preševu, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni na izlaz iz Srbije na Šidu i Batrovcima čekaju po dva sata, dok su zadržavanja na Kelebiji oko sat vremena i na Preševu oko pola sata.

AMSS je upozorio vozače da se danas očekuje pojačan saobraćaj na gotovo svim putnim pravcima u zemlji zbog poslednjeg dana uskršnjih praznika.

Saobraćajne gužve očekuju se na autoputu „Miloš Veliki“, kao i na autoputevima E-75 i E-70 u smeru ka Beogradu.