Više od 1.500 predmeta u radu, stotine ročišta i sporovi koji se iz godine u godinu ponavljaju – tako izgleda pravna slika grada, pokazuju podaci iz izveštaja o radu Gradskog pravobranilaštva za 2025. godinu u Sremskoj Mitrovici.

Prema zvaničnim podacima, Gradsko pravobranilaštvo Sremske Mitrovice imalo je ukupno 1.539 predmeta, od čega je rešeno 1.060, dok je 479 ostalo nerešeno.

Građani najčešće tuže zbog ujeda pasa i povreda

Najveći broj sporova odnosi se na naknadu štete, i to u slučajevima kada je grad tužena strana.

Kao najčešći razlozi navode se:

ujedi pasa lutalica

povrede zbog snega i leda

loše održavanje puteva i trotoara

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da broj ovih predmeta stalno raste, što direktno utiče i na budžet grada.

Obim posla potvrđuje i podatak da je pravobranilaštvo tokom godine učestvovalo na čak 571 ročištu, dok je vođeno ukupno 514 parničnih postupaka.

To je značajan skok u odnosu na prethodnu godinu, kada je bilo 332 predmeta.

Pored odštetnih zahteva, veliki broj sporova odnosi se i na naknadu za zemljište, posebno u slučajevima kada eksproprijacija nije formalno sprovedena, ali je zemljište već korišćeno za javne potrebe.

Sudska praksa u ovakvim slučajevima ide u korist građana, što znači da je grad u obavezi da isplati tržišnu vrednost zemljišta.

Dogovori umesto sudova – da se smanje troškovi

Kada su u pitanju ujedi pasa lutalica, deo slučajeva rešava se sporazumno, kako bi se izbegli dodatni troškovi sudskih postupaka. Ipak, broj ovih predmeta i dalje predstavlja značajno opterećenje za pravni sistem grada.