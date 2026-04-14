Vođen starom i mudrom porukom „gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi”, čuveni travar Mirko Milinković pre više od tri decenije zasadio je divlju trešnju u čačanskoj Aveniji lipa, ostavljajući gradu trajnu uspomenu na brigu o prirodi i ljudima.

Danas, 33 godine kasnije, ova veličanstvena trešnja dominira prostorom, šireći svoje grane i miris koji podseća na najlepše stihove o proleću. U vreme cvetanja, čitav kraj odiše nežnim mirisom trešnjinog cveta, pretvarajući ovu aveniju u pravu prirodnu razglednicu.

- Ovu trešnju sam posadio 1993. godine. Od tada je sa mnom, pratio sam je i zaista evo sada ima 24 metra. Još tri metra da poraste pa će preći zgradu. To je trešnja ljubavi, trešnja zdravlja. Tu prvo ptice dođu, pa deca, pa tek onda ja, rekao je za RINU Mirko Milinković, travar iz Čačka, jedan od najpoznatijih u zapadnoj Srbiji.

Mirko iz Čačka posadio trešnju pre 33 godine, ona narasla 24 metra

Iako nije reč o poznatoj sorti, ova trešnja iznenađuje i lepotom i plodom.

- Ovo je divlja trešnja, mislio sam da je gorka, međutim nije, slatka je kao med. Jedne godine sam iscedio 200 litara sirupa, sada imam i do 350 litara. Zaista je rodna i posebna, dodaje Mirko.

Osim što oplemenjuje prostor, ova trešnja ima i značajne zdravstvene benefite, o čemu Mirko govori iz dugogodišnjeg iskustva rada sa lekovitim biljem.

Da Mirko nije zasadio samo drvo, već i radost, potvrđuju i stanari ovog dela grada, koji u njegovom delu svakodnevno uživaju.

- Moram da kažem kao jedna od stanarki ove zgrade da svake godine probamo i sok i plodove trešnje i svi uživamo u ovom veličanstvenom delu prirode koje je Mirko zasadio pre više od trideset godina. Pogled sa prozora je fenomenalan, a miris trešnjinog cveta je neponovljiv, kaže Ema Vuković iz Čačka.