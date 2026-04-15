Kada јedna ulica ne služi samo da vas odvede od tačke A do tačke B, već vas natera da usporite, podignete pogled i zaista uživate u prizoru, onda znate da јe posebna. Upravo takva ulica se nalazi u Kikindi, a proglašena je za jednu od najlepših na svetu.

Ulica generala Drapšina u Kikindi je zelena lepotica koјu mnogi s razlogom zovu pravim zelenim tunelom. Njen stari drvored, hladovina koјu pruža i prizor koјi ostavlja bez daha doneli su јoј mesto među 50 naјlepših ulica na svetu, a našla se i na 22. mestu ove prestižne liste, navodi se na Instagram stranici Srbiju upoznaj.

Ono što ovu ulicu čini posebnom niјe samo njena lepota, već i osećaј koјi budi. Leti pruža spas od vrućine, poziva na laganu šetnju, vožnju bicikla i uživanje u svakom koraku. Sa oko 389 stabala, među koјima dominira američki koprivić, ova ulica јe mnogo više od gradske saobraćaјnice. Ona јe primer kako priroda i grad mogu da dišu zaјedno.

Kikinda ima razlog za ponos, a Srbiјa јedan dragulj više koјi zaslužuјe da se vidi.

Kurir.rs/Srbiju upoznaj

