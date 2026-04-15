Na 15. Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, koja je održana u Bordou, Srbija je u ekipnoj konkurenciji osvojila šesto mesto, a učenica Matematičke gimnazije u Beogradu Vanja Jelovac osvojila je zlatnu medalju, učenica iste škole Nina Šušić srebrnu, a Irina Stanišić iz Prve kragujevačke gimnazije bronzanu medalju.

Srbiju je predstavljala i Mina Pavlović iz Prve kragujevačke gimnazije, a učestovale su ekipe iz 41 države.

Četvoročlana ekipa Srbije odabrana je na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije i Ministarstva prosvete.

Ekipu Srbije vodili su prof. dr Miloš Stojaković sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Danica Zečević sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

