NEKA SEĆANJA NA NJIH TRAJU ZAUVEK! Godišnjica pogibije sedmorice pripadnika 78. motorizovane brigade (FOTO)
U selu Reljan, nadomak Preševa polaganjem venaca i cveća na spomen obeležje, obeležena je 27. godišnjica pogibije sedmorice pripadnika 78. motorizovane brigade, koji su stradali od udara NATO projektila tokom agresije na našu zemlju 1999. Godine, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.
Pripadnici vojske, predstavnici Grada Vranja i Okruga odali su počast majoru Ljubisavu Stojanoviću, kapetanu Draganu Lukiću, starijem vodniku Željku Alaru, desetaru Dimčetu Stamenovom, kao i vojnicima Slobodanu Mirkoviću, Aleksandru Popoviću i Ninoslavu Milenkoviću.
15. april, dan stradanja u Reljanu
Prisutnima se obratio zamenik komandanta 4. brigade Kopnene vojske, pukovnik Duško Jović.
- Poštovane porodice, vi ste svojoj otadžbini dali svoje najmilije i hvala vam od srca što ste danas sa nama, na ovom mestu, da zajednički sačuvamo uspomenu na ljudske divove našeg doba. Ne dozvolimo da zaborav prekrije teške dane NATO agresije i 15. april, dan stradanja u Reljanu. Neka sećanje na njih traje zauvek - istakao je pukovnik, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.
Venac su na spomenik poginulim herojima u Reljanu položile delegacije 4. brigade Kopnene vojske, Grada Vranja, Gradske opštine Vranjska Banja, Policijske stanice Preševo, Bezbednosno-informativne agencije, boračkih i udruženja građana iz Srbije i Severne Makedonije, kao i porodice preminulih pripadnika. Odavanju pošte stradalim pripadnicima 78. motorizovane brigade, u ime rukovodstva Grada, prisustvovali su gradski većnik Saša Stamenković i pomoćnik gradonačelnika Igor Mladenović.
