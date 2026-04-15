Vladica Stanković, poznati zmijolovac iz udruženja "Poskok", već sa prvim zracima sunca ima pune ruke posla. Tako je bilo i ove godine, pa ne manjka video snimaka njegovih zanimljivih akcija hvatanja ovih hladnokrvnih gmizavaca. Kako njihova sezona dobija sve veći zalet, Vladica je podelio zlata vredne savete šta da radimo ako se susretnemo sa istim, ali i kako da sebi spasemo život ukoliko nas ujede jedna od najvećih otrovnica koja postoji kod nas — poskok.

Vladica ističe kako ove godine imamo priličan broj intervencija, a uglavnom su u pitanju stepsku smukovi, koji su, kako kaže, neotrovne zmije.

- Hteo sam posebno da kažem što se tiče zmija ove godine imamo priličan broj intervencija. Kao što ste videli u Merošini je bio taj poseban slučaj gde je bio veći broj jedinki u samoj šahti - priča Vladica nadovezujući se na video snimak koji je postavio nedavno na svom Instagram nalogu a na kom se vidi kako hrabro lovi pravo leglo zmija iz šahta.

Stepski smukovi se, dodaje dalje, upravo u ovom vremenskom periodu kada ume i dobro da zahladni, zavlače tamo gde nikad temperature ne padaju ispod nule.

- Predlažem svima, ko slučajno dođe u situaciju da se susretne sa zmijom, ne bi trebalo da ulaze ni u kakvu priču. Samo to neznanje ili već nepoznavanje zmija, može da dovede do nekih neželjenih posledica. Tako da treba da se pozove neko stručno lice koje, u stvari, poznaje posao - izričit je poznati zmijolovac.

Govorio je Vladica i šta raditi ako se, ne daj Bože, susretnemo sa poskokom — najvećom otrovnicom Srbije.

- Pre svega, mi znamo da imamo tog poskoka kao jednog od najvećih otrovnica u Srbiji. On se nalazi na svim nadmorskim visinama. Sam taj ujed kad se desi, posebno kod poskoka, to su dve tačkice koje su u tkivu, najčešće u ekstremitetima ruku i nogu se dešavaju. Najbolje je reagovati bez neke velike panike. Bitno je samo to istiskivanje u trenutku je 60 posto pomoći koji tada možemo da pružimo sami sebi - upozorava i savetuje iskusni zmijolovac Vladica, govoreći u intervjuu za "Niš TV".