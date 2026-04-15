Slušaj vest

U Jagodini odrasta dečak koji je spojio tradiciju i savremene društvene mreže na neobičan način – heklanjem ćilima koji su ga učinili internet senzacijom. Viktor Mitić, učenik petog razreda, stekao je više od 230.000 pratilaca na društvenim mrežama zahvaljujući svom nesvakidašnjem hobiju i upornosti da svaka nova "petlja" prati rast njegove zajednice na Instagramu.

U razgovoru za "Euronews Srbija", Viktor je otkrio da je heklanje naučio od bake, a da je vremenom, uz pomoć interneta i sopstvene radoznalosti, usavršio tehniku i odlučio da svoj rad predstavi javnosti. Iako je na početku nailazio na nerazumevanje okoline, danas kaže da ima sve veću podršku drugara, nastavnika i porodice.

- Moj običan dan je bio škola, pa domaći i igra. Sada prvo heklam, pa radim ostalo - ispričao je Viktor, dodajući da mu škola i dalje ostaje prioritet.

Njegov najambiciozniji projekat je veliki heklani ćilim koji svakodnevno raste u skladu sa brojem pratilaca – za svaku novu osobu na mreži nastaje jedna petlja. Iako priznaje da ne stiže da isprati svaki detalj, kaže da svakodnevno nastavlja rad i da mu stižu i porudžbine i donacije materijala.

- Cilj mi je da što više ljudi nauči da hekla. Želim da snimam tutorijale i da pokažem da i stari zanati mogu da budu zanimljivi mladima - poručuje Viktor.

U njegovom stvaranju učestvuje i porodica – brat montira video-snimke i vodi društvene mreže, dok otac pomaže oko nabavke materijala i komunikacije sa saradnicima. Uprkos iznenadnoj popularnosti, Viktor kaže da želi da nastavi da razvija svoj hobi i jednog dana ga pretvori u posao.

Na pitanje gde će završiti njegov ćilim, odgovara da još nema krajnji plan: "Želim da bude što duži, šareniji i posebnog izgleda. Videćemo dokle će da ide."

Priča o "Heklaču Viktoru", kako se predstavlja na mrežama, postala je primer kako jedan hobi može da preraste u pokret koji inspiriše vršnjake da se vrate tradicionalnim veštinama i pronađu sopstveni kreativni izraz.