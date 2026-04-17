Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i narednih dana organizuje brojne akcije dobrovoljnog davanja krvi širom pokrajine. Pozivaju se svi zdravi građani da se odazovu i na taj način pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.

Akcije će biti organizovane prema sledećem rasporedu:

U ponedeljak, 20. aprila, krv će se prikupljati u Karavukovu (Osnovna škola) od 9 do 11 časova, u Srpskom Miletiću (Osnovna škola) od 12 do 13 časova, u Beloj Crkvi (Tehnička škola) od 10 do 14 časova, kao i u Pančevu u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 12 časova i na Ekonomskom fakultetu od 10 do 13 časova.

U utorak, 21. aprila, akcije će biti održane u Sremskoj Mitrovici (Opšta bolnica) od 10 do 13 časova, u Zrenjaninu (Opšta bolnica) od 8 do 11 časova, u Plandištu (Pozorište) od 8 do 10.30 časova, u Despotovu (Zdravstvena stanica) od 11.30 do 13 časova, u Kumanima (KUD) od 8.30 do 11 časova, kao i u Novom Sadu u Studentskom domu "Evropa" od 9 do 12 časova.

U sredu, 22. aprila, krv će se prikupljati u Somboru (Crveni krst) od 9 do 13 časova, u Pančevu (Crveni krst) od 9 do 12 časova, u Erdeviku (Erste banka, Bulevar oslobođenja 5) od 9 do 12 časova, u Đurđevu (Mesna zajednica) od 8 do 10.30 časova, u Neoplanti (restoran) od 12 do 15 časova, u Novom Kneževcu (Crveni krst) od 9 do 12 časova, kao i u Zrenjaninu (Gimnazija i ekonomska škola) od 12 do 17 časova.

U četvrtak, 23. aprila, akcije će biti organizovane u Vršcu (Crveni krst) od 9 do 12 časova, u Rumi (Kulturni centar) od 8 do 12 časova, u Zrenjaninu (NIS) od 8 do 10.30 časova i u Odžacima (Sportski centar) od 9 do 14 časova.

U petak, 24. aprila, krv će se prikupljati u Bačkom Gradištu (Mesna zajednica) od 8 do 10 časova, u Nadalju (Mesna zajednica) od 11 do 12.30 časova, u Zmajevu (Mesna zajednica) od 8 do 9 časova, u Bačkom Dobrom Polju (Mesna zajednica) od 10 do 11 časova, u Molu (Klub penzionera) od 8.30 do 12 časova, u Perlezu (Trg kneza Mihaila) od 16 do 19 časova i u Tehničkom fakultetu (Klub nastavnika) od 10 do 13 časova.

U subotu, 25. aprila, akcija će biti održana u Staroj Pazovi (Osnovna škola) od 9 do 13 časova.