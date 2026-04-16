Niška "Gradska toplana" juče je završila grejnu sezonu, poštujući gradsku Odluku o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju korisnika toplotnom energijom, ali će grejati korisnike do 30. aprila, ukoliko spoljašnje temperature do tada budu neubičajno niske, izjavio je vršilac dužnosti JKP "Gradska toplana" Živojin Tasić.

On je novinarima rekao da će nakon 30. aprila "Gradska toplana" ući u remontni period, odnosno krenuće sa sanacijom toplovodne mreže i rekonstrukcijom toplana, kako bi se adekvatno spremili za narednu grejnu sezonu.

"Radićemo konverziju kotlarnice 'Knjaževačka' i 'Pantelej 2' sa mazuta na gas. Sa 'Knjaževačkom' ćemo sigurno započeti narednu grejnu sezonu na gas, dok će 'Pantelej 2' s obzirom da se sada završava projektna dokumentacija, do 1. decembra 2026. godine koristiti mazut, a od tada gas", istakao je Tasić.

Prema njegovim rečima, upravo završena grejna sezona, po pitanju kvarova i poziva, bila je možda i najbolja od kada "Gradska toplana" postoji.

"U proseku smo imali petnaestak poziva za 24 časa. Kada uzmemo u obzir da imamo preko 30.000 korisnika, 15 poziva za 24 časa je na nivou statističke greške", izjavio je Tasić.

On je kazao da je tokom protekle grejne sezone "Jugorosgas" bez problema snabdevao nišku toplanu energentima i imali su dovoljne količine kako gasa, tako i mazuta i lož ulja.

Prema njegovim rečima, cena gasa u protekloj grejnoj sezoni nije imala velike fluktuacije, tako da je cena grejanja u Nišu povećana u januaru, a onda u februaru smanjena, tako da je praktično nepromenjena.