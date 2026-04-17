Na Paliću je proteklog vikenda završeno Kadetsko prvenstvo Srbije u šahu, koje je okupilo skoro 300 mladih šahista iz cele zemlje.
ostvarila najbolji rezultat na Paliću
MALA KALINA, ČUDO OD DETETA! Osmogodišnja devojčica pokorila Srbiju i sada juriša na svetsku šahovsku elitu! (FOTO)
Apatinski šah na ovom prestižnom šahovskom festivalu predstavljalo je osmoro članova Škole šaha “Velemajstor”.
Najbolji rezultat je ostvarila osmogodišnja Kalina Pejin, koja je osvojila drugo mesto u konkurenciji šahistkinja do osam godina, čime je obezbedila učešće na Evropskom, odnosno Svetskom kadetskom prvenstvu.
Ona je obezbedila sebi i masto u kampu šampiona, koji svake godine organizuje Šahovski Savez Srbije.
Kurir.rs/Dnevnik/Radio Dunav
