NA DEVET STANICA 81 RAKETA: Loznica na startu protivgradne sezone
Svih devet protivgradnih automatskih stanica je aktivirano i u šaržerima imaju po maksimalnih devet raketa, tako da je u novu sezonu protivgradne zaštite Loznica ušla potpuno spremna. Prema informaciji lokalnog Odeljenja za privredu osim toga u rezervi je ostalo još 148 raketa tako da ih je na samom startu odbrane od grada na raspolaganju 229 ukupno.
Osim toga u gradskom budžetu je odvojen novac za planiranu nabavku još 65 novih raketa, što je praksa već nekoliko poslednjih godina. Na području Loznice ni prošle godine nije zabeležena šteta od gradonosnih oblaka što je već postalo uobičajeno da se pravovremenim dejstvom spreči uništavanje useva i voćnjaka u ovom kraju. Loznička protivgradna zaštita kojom se upravlja iz Radarskog centra ‘’Valjevo“ prethodne sezone je dejstvovala četiri dana sa šest automatskih protivgradnih stanica i ispalila ukupno 50 raketa, 48 dugog i dve kratkog dometa. U lozničkom kraju odbranom od grada obuhvaćeno je prostranstvo od 61.200 hektara od čega je 35.030 hektara poljoprivredna površina.
Inače, useve i voćnjake u Loznicu su do pre osam godina branile 24 protivgradne stanice sa strelcima, a onda se prešlo na automatizaciju. Osetno manji broj stanica nije značio slabiju zaštitu jer automatizovane imaju veći radijus dejstva i potpuno pokrivaju kompletno lozničko područje, a da dobro rade potvrda je izostanak štete po poljima i voćnjacima.