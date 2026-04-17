ČUVAJU SEĆANJE NA HEROJA SA KOŠARA Povodom godišnjice pogibije dobrovoljca Ivice Ivanovića (FOTO)
Ivica Ivanović (44), kao dobrovoljac i pripadnik 125. motorizovane brigade, poginuo je 16. aprila 1999. na Košarama, a tim povodom danas je na porodičnom groblju u zvorničkom naselju Šćemlije, obeležena 27. godišnjica njegovog stradanja.
Na njegov nadgrobni spomenik vence su položili Ivanovićeva supruga, sin i kćerka, pukovnik Ljubinko Đurović, komandant odbrane Košara, i delegacija lozničkog SUBNOR koja je venac položila i u ime Grada Loznice. Prema rečima Živote Isakovića, predsednika SUBNOR-a Loznice, njihova delegacija posetila je i spomenik poginulima borcima iz sela Šćemlije koji su život dali za Republiku Srpsku. Loznički SUBNOR je pre dva dana polaganjem venaca na groblju u Banji Koviljači obeležio i godišnjicu smrti Branislava Negića, pripadnik 125. motorizovane brigade, koji je kao vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka poginuo 14. aprila na Košarama.
U borbama protiv albanskih terorista i NATO agresora na Košarama je osim Ivanovića i Negića, obojica iz Banje Koviljače, kao pripadnik 125. motorizovane brigade u odbrani otadžbine 3. juna 1999. pao i Lozničanin, dobrovoljac Ljubomir Romić (49).
Sva trojica su odlikovana Ordenom zasluga za odbranu i bezbednosti prvog stepena, od pre par godina imaju ulice koje nose njihova imena u Banji Koviljači, odnosno Loznici, a uskoro bi zajedničko spomen-obeležje za tri junaka sa Košara trebalo da bude podignuto u porti koviljačke Crkve Svetih apostola Petra i Pavla.
