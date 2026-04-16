U Kisaču je tokom požara spašeno nekoliko kučića, zahvaljujući brzoj akciji vatrogasaca. Saznajte više o ovom incidentu
Akcija spasavanja
NA GLAVI KACIGA, U RUKAMA NI 5 KILOGRAMA! Hrabra akcija vatrogasaca u Kisaču: Spasili nesvakidašnje aktere požara (FOTO)
Slušaj vest
U današnjem požaru kuće u Kisaču u Šturovoj ulici, spaseni su mali kučići.
Naime, kako se navodi na Instagram stranici "193ns_rs", pretragom objekta, u jednoj prostoriji pronađeno je nekoliko kučića. Oni su bezbedno evakuisani.
Na licu mesta bili su pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad i DVD Kisač.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši