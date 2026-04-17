Sajam zapošljavanja u Sremskoj Mitrovici: Ponuda od čak 450 radnih mesta, sve više interesovanja za zanatske poslove
U Poslovno-sportskom centru "Pinki" u Sremskoj Mitrovici održan je prvi ovogodišnji Sajam zapošljavanja, na kojem je 27 poslodavaca ponudilo oko 450 slobodnih radnih mesta. Reč je o jednom od većih brojeva u poređenju sa sličnim događajima širom Srbije.
Najveća potražnja, kako je istaknuto, bila je za zanatskim zanimanjima, ali i za radnicima sa srednjim obrazovanjem, dok su poslodavci tražili i kandidate sa osnovnom školom.
Sve manje nezaposlenih
Direktorka Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Sremskoj Mitrovici, Marijana Grabić, navela je da je broj nezaposlenih u ovom području u značajnom padu.
– Na evidenciji imamo nešto manje od 2.000 nezaposlenih, dok je pre deset godina taj broj bio znatno veći. Iz godine u godinu beleži se pad nezaposlenosti – rekla je Grabić.
Prema podacima NSZ, u Sremskom okrugu trenutno ima oko 8.000 nezaposlenih, dok se mesečno preko filijale u Sremskoj Mitrovici zaposli oko 200 osoba. Na teritoriji grada posluje oko 2.850 poslodavaca, među kojima je više od 2.000 preduzetnika, dok oko 500 čine mala i mikro preduzeća.
I pored velikog broja oglasa, i dalje su prisutni izazovi kada je reč o starijim kandidatima i nekvalifikovanoj radnoj snazi, koja čini oko 40 odsto nezaposlenih. Zbog toga se poslodavcima nude subvencije i programi zapošljavanja, uključujući i program „Garancija za mlade“.
Jedan od najjačih sajmova u Srbiji
Sajam je nezaposlenima omogućio da direktno razgovaraju sa poslodavcima, predaju biografije na licu mesta i dobiju konkretne informacije o ponuđenim poslovima.
Pokrajinska direktorka NSZ, Verica Vujadinović, ocenila je da je mitrovački sajam jedan od najuspešnijih u zemlji.
– Ovde je ponuđeno čak 450 radnih mesta, dok je na drugim sajmovima prosek između 200 i 250. Oko 60 odsto poslova se popuni u roku od šest meseci – navela je Vujadinović.
Među učesnicima bila je i firma "Axioma plus", koja je tražila radnike u proizvodnji. Predstavnica kompanije, Slađana Mošić, istakla je da je odziv kandidata bio dobar već na samom početku sajma.
– Potrebne su nam spremačice i pomoćni radnici. Već na otvaranju sajma dobili smo više prijava i zadovoljni smo odzivom – rekla je Mošić.
