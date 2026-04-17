Prema podacima NSZ, u Sremskom okrugu trenutno ima oko 8.000 nezaposlenih, dok se mesečno preko filijale u Sremskoj Mitrovici zaposli oko 200 osoba. Na teritoriji grada posluje oko 2.850 poslodavaca, među kojima je više od 2.000 preduzetnika, dok oko 500 čine mala i mikro preduzeća.

I pored velikog broja oglasa, i dalje su prisutni izazovi kada je reč o starijim kandidatima i nekvalifikovanoj radnoj snazi, koja čini oko 40 odsto nezaposlenih. Zbog toga se poslodavcima nude subvencije i programi zapošljavanja, uključujući i program „Garancija za mlade“.