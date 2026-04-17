Slušaj vest

U 91. godini života preminula je Marija Maričić Marks, poznata kao tetka Marica, žena čiji je život obeležen stradanjima tokom Drugog svetskog rata, ali i velikom posvećenošću obrazovanju i društvenom radu. Tiho, kako je i živela, preselila se u sećanje i trajno pamćenje onih koji su je poznavali.

Detinjstvo u logorima i bekstvo od smrti

Rođena 1935. godine u Laćarku, u nemačkoj porodici Marks, Marija Maričić Marks je već kao sedmogodišnja devojčica prošla kroz strahote rata. Zajedno sa mlađim bratom i sestrom bila je zatočena u više logora u Sremu i Vojvodini.

Njena porodica bila je progonjena jer je njen otac, iako Nemac, bio komunista i partizan, zbog čega su stradali na teritoriji tadašnje Nezavisne Države Hrvatske (NDH).

Tokom ofanzive na Frušku goru 1942. godine, majka je sa decom pokušala da se skloni u šumu, među izbeglice koje su bežale od progona. Međutim, kod Čerevića su uhapšeni i odvedeni u sabirni logor u Rumi, gde su, kako je kasnije svedočila, uslovi bili surovi, a ubistva česta, naročito noću.

Foto: Privatna arhiva

Iz Rume su transportovani u logor u Sremskoj Mitrovici u stočnim vagonima u kojima se jedva moglo stajati. Po dolasku, zatvorenici su pešačili do kaznionice uz batinanje i zlostavljanje.

Zbog prevelikog broja zatvorenika, smešteni su u improvizovane ograđene prostore. Svake noći grupe ljudi su odvođene i likvidirane.

U jednom trenutku, pred improvizovanim sudom, doneta je odluka da svi budu osuđeni na smrtnu kaznu streljanjem.

Kao dete, Marija je zapamtila trenutak kada je prvi put shvatila šta ta presuda znači.

Nakon toga, prebačeni su u objekat u centru Sremske Mitrovice, gde su čekali izvršenje kazne. Uprkos svemu, uspeli su da pobegnu uz pomoć jednog od zaposlenih u logoru.

Po povratku u Laćarak, preživljavali su zahvaljujući pomoći komšija, koji su im krišom donosili hranu.

Život posvećen znanju i ljudima

Nakon rata završila je školovanje i radila kao učiteljica, najpre u Bosni, a potom u Subotici, gde je bila i profesor ruskog jezika i književnosti.

Bila je među osnivačima izviđačkog odreda "Spartak", gde je radila sa mladima i ostavila značajan trag.

Iz braka sa učiteljem Dragomirom Maričićem ima ćerku Gordanu.

Svedok istorije i priznanje za životnu borbu

Marija Maričić Marks bila je jedan od poslednjih živih svedoka Velike ofanzive na Fruškoj gori 1942. godine i zločina tokom akcije Viktora Tomića u Sremskoj Mitrovici.

Foto: Privatna arhiva

Poslednji put javno je govorila 2021. godine, na obeležavanju 80 godina od tih događaja.

Na predlog SUBNOR-a Mesne zajednice Laćarak, odlikovana je Medaljom borca, najvišim priznanjem SUBNOR-a Srbije, koje joj je uručeno 2023. godine.

Poslednji ispraćaj

Preminula je 13. aprila 2026. godine, a sahranjena 15. aprila na Senćanskom groblju u Subotici.

Sahrani su prisustvovale porodica, prijatelji, kao i delegacije SUBNOR-a iz Laćarka i Subotice, kao i članovi izviđačkog odreda "Spartak".

U dirljivom oproštaju istaknuta je njena snaga i dostojanstvo, a na kovčeg je položen i grumen zemlje iz rodnog Laćarka.