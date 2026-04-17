Vladin savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave organizovao je danas, u Gradskoj kući u Subotici, tematsku sednicu koja je bila posvećena jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz planiranje nove politike u reformi stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Tim povodom, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se uoči sednice, u svom kabinetu, sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Snežanom Paunović i njenim saradnicima sa kojima je razgovarao i o veoma važnoj ulozi jedinica lokalne samouprave u sistemu stručnog usavršavanja, s obzirom na to da je u njihovoj nadležnosti, između ostalog, utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem, priprema posebnih programa i obezbeđivanje dela sredstava za stručno usavršavanje svojih zaposlenih.

Gradonačelnik Bakić je, obraćajući se medijima nakon susreta u Kabinetu grdonačelnika, izjavio kako je imao posebnu čast i veliko zadovoljstvo da se sastane sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Snežanom Paunović i njenim saradnicima, da ih pozdravi i poželi im dobrodošlicu u Suboticu, kao i uspešno učestvovanje na današnjoj tematskoj sednici Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

„Stručno usavršavanje, kao što znate, predstavlja jednu od ključnih funkcija upravljanja ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave. Ova funkcija je u neposrednoj vezi sa ostalim funkcijama upravljanja ljudskim resursima, kao što su planiranje kadrova i popunjavanje radnih mesta, ocenjivanje službenika, napredovanje, nagrađivanje i plate zaposlenih“, rekao je Bakić. Istakao je da su lokalne samouprave prva linija kontakta sa građanima i da se snaga sistema meri upravo na tom nivou - u kvalitetu usluga, u efikasnosti, u poverenju koje gradimo. „U ovom vremenu ubrzanih promena od nas se ne očekuje da samo pratimo procese, već da ih razumemo, oblikujemo i vodimo. Ulaganje u potrebna znanja, veštine, sposobnosti i profesionalni razvoj zaposlenih više nije izbor, već nužnost i obaveza. Zato je naša odgovornost da obezbedimo da ljudi koji rade u tim sistemima imaju znanje, podršku i alate koji odgovaraju izazovima vremena u kom živimo. Verujem da će današnja razmena mišljenja, iskustava i predloga doprineti da napravimo korak dalje ka modernoj, profesionalnoj i snažnoj javnoj upravi“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izrazila je veliku i iskrenu zahvalnost gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću i njegovom timu na, kako je rekla, činjenici da su ugostili ovaj važan Savet koji će se baviti najosetljivijim pitanjima kada je reč o Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. „Usavršavanje stručnog kadra je beskrajno važno zato što su vremena koja su pred nama - vremena izazova. Moramo da osnažimo javnu upravu koja je, baš kao što je gradonačelnik rekao, slika svih nas, slika države Srbije. Prvi kontakt građana Srbije jeste zapravo sa zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave. Tim pre je moje zadovoljstvo veliko da smo danas u Subotici, zato što ovde govorimo o gradu koji je zaista posvećen, pre svega, svojim sugrađanima, ljudima koji su ukazali poverenje aktuelnom rukovodstvu, ali i ljudima koji umeju da razumeju vizije svega onoga što imamo kao perspektivu Republike Srbije“, kazala je ministarka Paunović.

Navela je da ovo nije pitanje današnjeg dana ni onoga što je bilo juče, već da je ovo pitanje za sutra, za sve nas, za sve građane Republike Srbije. „Ovo je i pitanje budućnosti koju kreiramo za našu decu. Moramo stići taj brzi korak digitalizacije koji se dešava svugde u svetu koji, istina, nije mali kako to u ovom trenutku izgleda. Ono što je drugi izazov jeste - motivisati mlade ljude. Bezbroj puta sam govorila i svesno ću govoriti i danas o tome koliko je javna uprava sama po sebi ne konkurentna na tržištu rada. Zato smo i ušli u izmene Zakona o državnim službenicima, ali ćemo menjati i Zakon o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, pre svega da bismo kriterijume za zaposlenje možda spustili na onaj razuman nivo. Da mladim ljudima damo šansu da se posle završenih fakulteta vrate u svoje matične opštine i gradove i tamo nastave svoju karijeru, sa svim znanjem koje su na fakultetu stekli“, naglasila je ministarka Paunović.

Podvukla je da na današnjoj sednici Saveta, zajedno sa gradonačelnikom i svim ljudima koji se bave ovim ozbiljnim izazovom na teritoriji tri okruga u severnoj srpskoj pokrajini, najvažnije da čuje njihove probleme.

„Najvažnije je da ih čujete, da čujete njihove probleme i onda da preduzmete sve da ih rešite. Ako o njima ne znate ništa, ako ne razgovarate, onda to nije dobro. Vrednost rukovodstava lokalnih samouprava je i u tome da slušaju svoje sugrađane i razumeju probleme sa kojima se suočavaju. Ono što stiže do Ministarstva su problemi običnog čoveka, zato smo posvećeni tome da ih rešimo, zato smo u zajedničkom timu koji će se time baviti. Nije to mali zadatak, ali sam sigurna da ćemo ga uspešno završiti“, poručila je ministarka Snežana Paunović. Učesnike sednice Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, održanoj u Plavoj sali Gradske kuće, pozdravio je, poželeo im dobrodošlicu u Suboticu i uspešan, sadržajan i konstruktivan rad gradonačelnik Stevan Bakić.

Tematsku sednicu otvorio je predsednik Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave Zoran Kasalović, a ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović govorila je o značaju izgradnje stabilne i kompetentne kadrovske strukture u jedinicama lokalne samouprave.