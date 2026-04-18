ŠESTA IZLOŽBA PASA SVIH RASA U etno-selu "Sunčana reka" pored Drine! (FOTO)
Šesta Međunarodna izložba pasa svih rasa, u organizaciji Lozničkog kinološkog društva (LKD), uz podršku Kinološkog saveza Srbije, biće održana sutra u etno-selu "Sunčana reka" u Gornjoj Koviljači. Saša Spasojević, predsednik LKD, najavio je osim izlagača iz nekadašnjih jugoslovenskih republika i dolazak gostiju iz Mađarske i Francuske, i saopštio da je već prijavljeno više od stotinu pasa različitih rasa.
Sudiće šest sudija u isto toliko prostranih ringova, prvi put će biti i sudija iz Banjaluke za vođu uzgoja, na terenu koji ima sve uslove za ovakav događaj, što se potvrdilo minulih godina. Za najuspešnije učesnike obezbeđene su vredne nagrade i pokloni, a ovoga puta biće dodeljivani i pehari za četvrto mesto u svih deset grupa, što nije uobičajena pojava, kažu organizatori.
Prošle godine je na izložbi po katalogu učestvovalo više od 200 pasa svih rasa, a i sutra se očekuje ne samo veliki broj takmičara već i posetilaca koji pored reke Drine imaju priliku da uživaju i na jednom mestu vide svu lepotu i raznolikost ''najboljeg čovekovog prijatelja".
