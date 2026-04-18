Od 20. aprila uvodi se privremena izmena saobraćaja u Vučju zbog radova na kolovozu u ulici Vuka Karadžića i na putu Vučje–Miroševce.
PRIVREMENA IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U VUČJU OD 20. APRILA: Radovi će se izvoditi na ovim lokacijama
Javno preduzeće “Urbanizam i izgradnja” Leskovac obaveštava sve učesnike u saobraćaju da će od 20. aprila do završetka radova biti na snazi privremena izmena režima saobraćaja na više lokacija u Vučju.
Radovi će se izvoditi u ulici Vuka Karadžića, gde je planirana rehabilitacija kolovoza, kao i na delu opštinskog puta OP-44 na relaciji Vučje – Miroševce, u pravcu Bukove glave.
Tokom izvođenja radova, svi učesnici u saobraćaju dužni su da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
