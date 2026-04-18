ZAČINI SU SRCE JELA! Izložba "Biljka kao začin - u carstvu boja, mirisa i ukusa" u Loznici (FOTO)
Putujuća izložba Prirodnjačkog muzeja iz Beograda "Biljka kao začin - u carstvu boja, mirisa i ukusa", autora dr Uroša Buzurovića, otvorena je večeras (17.4.) u Galeriji "Mina Karadžić" u Vukovom domu kulture. Ovo je, prema rečima većine posetilaca, jedna od najlepših i najinteresantnijih izložbi koje su gostovale u Loznici, a otkriva svet biljaka koje su svojim aromama, bojama i ukusima obeležile istoriju čovečanstva i ostavile trajan trag.
Izložba je interaktivna, prilagođena svim uzrastima, a prikazano je tridesetak začinskih biljaka iz Srbije i Balkanskog poluostrva, a ima i egzotičnih poput vanile, rekao je njen autor dr Buzurović.
- Začini su srce jela jer da ih nije hrana danas ne bi bila toliko ukusna. Ovde se botanika susreće sa istorijom, kulinarstvom, ekonomijom, samim čovekom i njegovim razvojem. Začinske biljke su u prošlosti bile jako važne pa se zbog njih i ratovalo, putovalo, zahvaljujući njima se formirala mnoga infrastruktura na planeti, i nastala određena geografska otkrića. Ovde je mnoštvo zanimljivih informacija. Inače, najpoznatiji začin je definitivno biber koji se prvi i raširio i zauzeo planetu, najčešće je korišćen, a najstariji podaci kazuju da je u kulinarstvu upotrebljavan 5-6.000 godina pre nove ere. Kod nas ima dosta biljaka koje su začinske, ali su većina zapravo lekovite i prvo su korišćene kao lek, pa onda kao začin. To su nana, majčina dušica, lavanda, ruzmarin, koje su zapravo i začinske biljke iako prvo pomislimo na čaj i dosta se koriste – kazao je Buzurović i naveo da je Loznica deveti grad u kojem izložba gostuje i svuda je izazvala oduševljenje.
Posetioci su saznali da je šafran najskuplji začin na svetu, jedan kilogram tog osušenog začina košta i do 30.000 dolara, u prošlosti je bio skuplji i od kilograma zlata. Na izložbi je za svaku začinsku biljku prikazan njen opis, gde na Zemlji živi u prirodi i gde se danas gaji za potrebe ljudi. Prikazani su i neki mitovi o pojedinim začinskim biljkama, delovi o kulinasrstvu, koji je začin najbolje dodati u koje jelo, i koje je najbolje kombinovati. Tu je i interaktivni sto na kome je geografska karta sveta, na kojoj se nalaze servirani začini, i taster, a kada se on pritisne zasvetli deo planete gde taj začin živi.
Direktor Prirodnjačkog muzeja Slavko Spasić podsetio je na otvaranju da je 17. aprila pre 212 godina rođen Josif Pančić, začetnik prirodnjačke misli kod nas i veliki botaničar, i kazao da izložba pokazuje neraskidivu vezu između čoveka i prirode.
- Sve počinje i završava se u porirodi. Ovo nije obična izložba, ideja je da kada izađete sa izložbe prirodu gledate drugačije – rekao je on.
Izložbu je otvorio Marko Jovanović, član Gradskog veća, koji je kazao da je Loznica ''privilegovana ovakvom izložbom''.
Zajednička poruka je da s obzirom na to da je loznički kraj bogat prirodnim lepotama, čuvamo prirodu, naše šume i na najboji način koristimo ono što nam je blagodet iz prirode i za naše zdravlje i ishranu, kazao je, dok je Snežana Nešković Simić, direktorka Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'', domaćina izložbe, saopštila da ona traje do 20. maja i nastojaće da je poseti što više lozničkih učenika.
Izložba iz Loznice putuje u Zrenjanin, Bijeljinu, Čačak... a Lozničani imaju mesec dana da uživaju u njoj i saznaju mnogo toga o začinskim biljkama.
