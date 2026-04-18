Slušaj vest

Putujuća izložba Prirodnjačkog muzeja iz Beograda "Biljka kao začin - u carstvu boja, mirisa i ukusa", autora dr Uroša Buzurovića, otvorena je večeras (17.4.) u Galeriji "Mina Karadžić" u Vukovom domu kulture. Ovo je, prema rečima većine posetilaca, jedna od najlepših i najinteresantnijih izložbi koje su gostovale u Loznici, a otkriva svet biljaka koje su svojim aromama, bojama i ukusima obeležile istoriju čovečanstva i ostavile trajan trag.

Izložba je interaktivna, prilagođena svim uzrastima, a prikazano je tridesetak začinskih biljaka iz Srbije i Balkanskog poluostrva, a ima i egzotičnih poput vanile, rekao je njen autor dr Buzurović.

- Začini su srce jela jer da ih nije hrana danas ne bi bila toliko ukusna. Ovde se botanika susreće sa istorijom, kulinarstvom, ekonomijom, samim čovekom i njegovim razvojem. Začinske biljke su u prošlosti bile jako važne pa se zbog njih i ratovalo, putovalo, zahvaljujući njima se formirala mnoga infrastruktura na planeti, i nastala određena geografska otkrića. Ovde je mnoštvo zanimljivih informacija. Inače, najpoznatiji začin je definitivno biber koji se prvi i raširio i zauzeo planetu, najčešće je korišćen, a najstariji podaci kazuju da je u kulinarstvu upotrebljavan 5-6.000 godina pre nove ere. Kod nas ima dosta biljaka koje su začinske, ali su većina zapravo lekovite i prvo su korišćene kao lek, pa onda kao začin. To su nana, majčina dušica, lavanda, ruzmarin, koje su zapravo i začinske biljke iako prvo pomislimo na čaj i dosta se koriste – kazao je Buzurović i naveo da je Loznica deveti grad u kojem izložba gostuje i svuda je izazvala oduševljenje.

Posetioci su saznali da je šafran najskuplji začin na svetu, jedan kilogram tog osušenog začina košta i do 30.000 dolara, u prošlosti je bio skuplji i od kilograma zlata. Na izložbi je za svaku začinsku biljku prikazan njen opis, gde na Zemlji živi u prirodi i gde se danas gaji za potrebe ljudi. Prikazani su i neki mitovi o pojedinim začinskim biljkama, delovi o kulinasrstvu, koji je začin najbolje dodati u koje jelo, i koje je najbolje kombinovati. Tu je i interaktivni sto na kome je geografska karta sveta, na kojoj se nalaze servirani začini, i taster, a kada se on pritisne zasvetli deo planete gde taj začin živi.

1/12 Vidi galeriju Izložba "Biljka kao začin - u carstvu boja, mirisa i ukusa" u Loznici Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Direktor Prirodnjačkog muzeja Slavko Spasić podsetio je na otvaranju da je 17. aprila pre 212 godina rođen Josif Pančić, začetnik prirodnjačke misli kod nas i veliki botaničar, i kazao da izložba pokazuje neraskidivu vezu između čoveka i prirode.

- Sve počinje i završava se u porirodi. Ovo nije obična izložba, ideja je da kada izađete sa izložbe prirodu gledate drugačije – rekao je on.

Izložbu je otvorio Marko Jovanović, član Gradskog veća, koji je kazao da je Loznica ''privilegovana ovakvom izložbom''.

Zajednička poruka je da s obzirom na to da je loznički kraj bogat prirodnim lepotama, čuvamo prirodu, naše šume i na najboji način koristimo ono što nam je blagodet iz prirode i za naše zdravlje i ishranu, kazao je, dok je Snežana Nešković Simić, direktorka Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'', domaćina izložbe, saopštila da ona traje do 20. maja i nastojaće da je poseti što više lozničkih učenika.

Izložba iz Loznice putuje u Zrenjanin, Bijeljinu, Čačak... a Lozničani imaju mesec dana da uživaju u njoj i saznaju mnogo toga o začinskim biljkama.