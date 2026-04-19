Ljubivoje Todorović rođen je 1943. godine u selu Šanac, pored Zapadne Morave. Još kao dečak istraživao je tajne ove reke, ušća Rasine i sastav Zapadne i Južne Morave između Stalaća i Varvarina. Posle završene Mašinske tehničke škole u Kruševcu i Mašinskog fakulteta u Beogradu postao je uspešan privrednik i generalni direktor Industrije "14. oktobar" u Kruševcu, a zatim i sekretar Odbora za industriju Privredne komore SR Jugoslavije. Posle odlaska u penziju sagradio je etnovodenicu "Moravski cvet" na svom placu u selu Makrešane, na desnoj obali Zapadne Morave. U 78. godini objavio je prvu zbirku pesama "Morava krv plava", a sada, u 83. godini, predstavio je svoje novo delo – prvi električni fijaker u Srbiji.

Do električnog fijakera došli ste adaptacijom starog fijakera i starih kočija, je l’ tako?

– Stara nasleđena vozila iz dvadesetih godina prošlog veka, da bi postala električna vozila uz zadržavanje starog izgleda, adaptirana su na sledeći način: prednji točkovi sa drvenim paocima dobili su punjene gume radi lakšeg upravljanja. Zadnji točkovi sa drvenim paocima obloženi su gumenom trakom. Klizni ležajevi na sva četiri točka zamenjeni su kotrljajućim ležajevima. Upravljanje je rešeno ugradnjom upravljača automobila spojenog sa postojećim aksijalnim ležajem (štelom). Na zadnjim točkovima ugrađene su doboš kočnice automobila. Stare gasne svetiljke su zadržane, ali imaju električno osvetljenje. Stara originalna truba zadržana je za davanje zvučnih signala. Sve ostalo je funkcionalno i estetski kao na starom fijakeru i kočijama. Težina jednog vozila je 450 kilograma, a nosivost – vozač plus tri putnika – do 450 kilograma.

Foto: Privatna arhiva

Ugradnja električnog pogona

Tako pripremljena stara vozila omogućila su ugradnju savremenog električnog pogona. Pogon je rešen sledećim komponentama: elektromotor 3 kW, proizvođač UAB MIROMAX VILNIUS, Litvanija, težina 14 kilograma. Planetarni prenosnik, proizvođač GEARKO DRIVE TECHNOLOGY LTD, Hong Kong, Kina, težina 18 kilograma. Litijumska baterija sa punjačem, proizvođač JIANGSU D KING POWER CO., SUZHOU, Kina, težina 62 kilograma. Lančani prenosnik kompletan, proizvođač POWER BELT, Subotica. Obezbeđena je elektrooprema za zaštitu i povezivanje svih elemenata, kao i softver za upravljanje električnim vozilom, softver za digitalnu zaštitu, komandni panel za izbor smera i pedale za menjanje brzina.

Osnovna funkcionalnost

- Okretanjem ključa bira se smer: napred "1" ili nazad "0". Pritiskom na papučicu gasa vozilo se pokreće, a pritisak je linearno srazmeran brzini. Promenom položaja papučice dolazi do zaustavljanja, odnosno kočenja pogona. Maksimalna brzina elektromotora u smeru napred ograničena je na 3.800 obr/min, a u smeru rikverc na 1.900 obr/min. Nakon pritiska na papučicu gasa potrebno je 0,1 sekunda da se ostvari željeni obrtni moment na izlaznom vratilu motora, a isti odziv je i pri kočenju. Radi postizanja mekog ubrzanja i usporenja, brzina je ograničena na 8 km/h napred i 5 km/h u rikverc. Nova težina vozila sa ugrađenim komponentama iznosi 450 kilograma. Vozilo može savladati nagib do 15 stepeni i spada u klasu vozila 4.

Modernizaciju i elektrifikaciju električnog fijakera i kočija definisao je vlasnik Ljubivoje Todorović, dipl. maš. inž. Izbor komponenti za elektromotorni pogon i funkcionalne probe izvršili su dr Aleksandar Milić, dipl. el. inž. (ETF – Katedra za elektromotorne pogone) i Branko Miličić, dipl. maš. inž. (Mašinski fakultet). Sve radove izvela je firma PROMASCHINEN DOO iz Nove Pazove, pod rukovodstvom dr Mirka Bućana, dipl. maš. inž.

Kategorizacija vozila

Analizirajući Zakon o bezbednosti saobraćaja, član 7, tačka 46, definicija turističkog voza glasi: turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namenjena za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima na površinama na kojima se ne obavlja saobraćaj, kao i na putevima na kojima se saobraćaj obavlja u turističke svrhe, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h.

Konačno rešenje je u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja. U fijaker je ugrađen elektromotorni pogon prema projektu, čime on postaje vučno vozilo. Kočije bez elektromotornog pogona, spojene rudom za fijaker, postaju priključno vozilo, čime se dobija turistički voz. Konstruktivna brzina iznosi 8 km/h napred i 5 km/h u rikverc.

Ciljevi i namena projekta

Razvojem tehnike i tehnologije, od 1890. godine do danas, od kočija sa konjskom zapregom, preko automobila na motorni pogon, do električnih automobila sa litijumskim baterijama, došlo je do stvaranja mogućnosti za ovakve projekte. Kombinacija starog i novog otvara prostor za nove proizvode.

- Ovaj projekat zastupa stanovište kulture starog i nadgradnje novog. Stari fijakeri i kočije vozili su vladari i kraljevi po Evropi i Srbiji. Evropski gradovi i danas imaju ova prevozna sredstva u svojim centrima i koriste ih u turističke svrhe. Ovim projektom pokazujemo da smo mi Evropa – bili i ostali. Projekat je moguće primeniti u svakom gradu koji ima pešačku zonu, šetališta pored reka, banje, planinske centre i druge turističke destinacije. Vreme će pokazati gde će zaživeti i gde će imati novu primenu.

Naglasak u primeni ovog projekta je Beograd, jer je on evropski i svetski grad, što će se ovim projektom potvrditi. Evropski gradovi Pariz, London, Brisel i Lisabon imaju vožnju fijakera i kočija sa konjskom zapregom i na električni pogon. U Beogradu je moguće ispitati primenu ovog vozila na lokacijama: Skadarlija, Kalemegdan, Beograd na vodi, Knez Mihailova ulica, Ada Ciganlija, šetališta pored Save i Dunava, pešačke zone i druge. Beograd je organizator svetske izložbe EXPO, čime potvrđuje svoj evropski i svetski ugled, pa bi ovaj projekat mogao da pomogne u njegovom dodatnom potvrđivanju i postane značajna turistička atrakcija.