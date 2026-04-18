SJENICA – Tokom jučerašnjeg dana ponovo je došlo do požara na deponiji Goveđak kod Sjenice, a maštani kažu da se jedva disalo od gustog dima i užasnog smrada koji se širio sa mesta požarišta. Na lice mesta, brzo po dojavi su upućene i nadležne ekipe.

- Nakon što smo pregledali snimke sa video-nadzora, utvrđeno je da dim izbija iz same deponije. Očigledno je da deponija godinama gori u svom središnjem delu i da se taj problem ponavlja svake godine. Odmah po saznanju, komunalno preduzeće je uputilo cisternu na teren kako bi se požar lokalizovao i ugasio, izjavio je za RINU Radiša Knežević, zamenik predsednice opštine.

Građani Sjenice, ali i drugih opština u okruženju, godinama se suočavaju sa problemom nesanitarne deponije. Deponija Goveđak u funkciji je duže od 15 godina, a na nju se dovozi oko 16 tona otpada dnevno.

Meštani su više puta blokirali samu deponiiju, jer je smatraju ekološkom bombom koja samo što ne eksplodira.

Meštani ističu da je još pre tri decenije sliv reke Uvac proglašen vodom prve kategorije i da je nejasno kako je uopšte moglo doći do odlaganja otpada na tom području. Kao jedno od relevantnih rešenja navodi se izgradnja tranfer stanice na Banjici kod Nove Varoši, a taj projekat realizuje se kroz saradnju nekoliko opština.