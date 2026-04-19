Selo Pranjani na Suvoboru jedno je od onih srpskih sela u kojim je iz godine u godinu sve više dece, a škola je puna. Kako bi đaci imali najbolje uslove upravo u Osnovnoj školi "Ivo Andrić" u Pranjanima završen je projekat zamene sistema grejanja, vredan preko 15 miliona dinara, koji su zajednički finansirali Ministarstvo zaštite životne sredine i opština Gornji Milanovac.

Zahvaljujući ovoj investiciji, škola je dobila novi sistem grejanja na pelet, koji je ekološki prihvatljiviji i efikasniji u odnosu na prethodni način grejanja, navodi se u saopštenju opštine Gornji Milanovac.

Predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević, istakao je da je cilj lokalne samouprave da sve obrazovne ustanove pređu na savremenije i čistije energente:

- Ministarstvo zaštite životne sredine i opština Gornji Milanovac izdvojili su preko 15 miliona dinara da bi Osnovna škola „Ivo Andrić“ u Pranjanima promenila sistem grejanja. Dobili su novi sistem grejanja na pelet, ekološki prihvatljiv. Naša je tendencija da sve škole zamene svoje načine grejanja kako bismo, pre svega, poboljšali ekologiju, a naravno i olakšali rad pomoćnim radnicima koji su ovde u školi, kao i u svim ostalim školama, zaduženi za održavanje toplote u zimskom periodu, rekao je Kovačević.

Dodaje da će na školu u Pranjani biti ugrađeni i solarni za proizvodnju električne energije, kako bi se smanjila potrošnja struje i računi za struju za samu opštinu.

Sada sam čuo i šta su još potrebe same škole, tako da će opština u narednom periodu nabaviti jednu količinu računara koje ćemo donirati školi, s obzirom na to da su njihovi računari dosta stari. Vidim da se škola dobro održava, obišao sam igralište koje smo takođe, zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, napravili u nekom prethodnom periodu, rekao je Kovačević.

Direktor škole Bojan Đurović naglašava da je prelazak na novi energent značajan i sa ekološkog i sa ekonomskog aspekta:

- Ova investicija je isplativa, s obzirom na to da smo se ranije grejali na ugalj. Ova investicija je ekološki dosta povoljnija za okruženje. Isplativa je i što se tiče same cene ogreva u nekom narednom periodu, jer naša škola, ovde konkretno u Pranjanima, ima površinu od oko 2.500 kvadrata sa fiskulturnom salom, tako da je to jedna dobra investicija koja će se, naravno, isplatiti u narednom periodu. Pre svega, bitan je ekološki momenat, s obzirom na to da je ugalj veliki zagađivač, a ovo grejanje je ekološki zdravije i samim tim praktičnije i za rad i za održavanje sistema.

Osnovna škola u Pranjanima trenutno broji 105 učenika u matičnoj školi, dok sa izdvojenim odeljenjima taj broj premašuje 170 đaka. Prema rečima direktora škole, gospodina Đurovića, jedan od ključnih prioriteta u narednom periodu biće unapređenje informatičke opreme kako bi se učenicima pružili još bolji uslovi za učenje.