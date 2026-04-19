Kao simbol sloge i zajedništva veliki krst postavljen je na četvoromeđi lozničkih sela Tršić, Runjani, Grnčara i Korenita, i osveštan u prisustvu žitelja ovih mesta. Podignut je na inicijativu meštana Gorana Tomića i Aleksandra Saše Maksimovića, a pomogli su i drugi ljudi iz ovoga kraja da na mestu koje se, inače, zove Krst bude postavljen veliki hrišćanski simbol.

Sa postoljem krst je viši od sedam metara, urađen je od prohroma i punjen armiranim betonom, tako da može da traje večno i, kako neko reče, podseća da "znamo ko smo i šta smo".

Prema Tomićevim rečima žitelji četiri mesta koja se ovde susreću najviše su stradali u oba svetska rata i motiv je, pre svega bio, da ovaj krst na njihovu žrtvu podseća nove generacije.

- Naši pradedovi su dali živote za ovu zemlju i hteli smo to da obeležimo na ovaj način i sačuvamo sećanja, da ovaj krst bude večni podsetnik na njihovo delo. Na postolju krsta nalazi se ploča sa natpisom koji će podsećati sadašnje i buduće generacije na naše pretke koji su krvlju platili slobodu našeg naroda. Želimo da im se na ovaj način nekako odužimo, da se to pamti. Krst je noću osvetljen, a vidljiv je sa legendarnih planina Cera i Gučeva gde su se naši slavni preci borili i ginuli u Velikom ratu, kao i sa Majevice - rekao je Tomić dodajući da je za podizanje znamenja dobijena saglasnost gradske uprave i Crkve.

Na postamentu se nalaze dva pozlaćena grba, a mali kutak tik pored magistralnog, prometnog puta, Loznica-Valjevo je uređen. Tu je i natpis na kome piše "U ime Oca i Sina i Svetoga duha, u znak vere, nade i zahvalnosti, ovaj sveti krst podižu meštani naselja Krst sa prijateljima u čast i za pokoj duša slavnih predaka što su život dali za ovu svetu zemlju i svih koji su ovuda hodili, za blagoslov sadašnjih i uspomen budućih pokoljenja. Za Vaskrs leta gospodnjeg 2026."

Ovo znamenje krasiće mesto susreta četiri loznička sela i podsećati na one koji su podneli najveću žrtvu da bismo danas živeli slobodno.