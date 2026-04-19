Sredstvima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u toku ove godine biće rekonstruisana fasada zgrade Opštinske biblioteke Varvarin. Opština Varvarin se prijavila i na konkurs Ministarstva kulture i informisanja za uređenje mini ateljea i multimedijalne konferencijske sale.

-Opština Varvarin je aplicirala spremnim projektima na konkurs “Gradovi u fokusu” koji sprovodi Ministarstvo kulture i informisanja i predali smo projektnu dokumentaciju za opremanje multimedijalne konferencijske sale, kao i za uređenje mini ateljea – galerije u okviru Opštinske biblioteke Varvarin, a u cilju razvoja i oživljavanja pozorišta u našem gradu - kaže predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević.

Violeta Lutovac Đurđević.jpg
Foto: Opština Varvarin

Prema njenim rečima, realizacija ova dva projekta, uz rekonstrukciju fasade za koju je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu izdvojilo 22 miliona dinara, bila bi od velikog značaja za celu opštinu, a Varvarin bi dobio i jedan potpuno nov i lepši izgled samog centra ove pomoravske varošice.

